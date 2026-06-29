Ricardo Ferraço entrega obras, amplia investimentos e reforça segurança em Cachoeiro

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, cumpriu, nesta segunda-feira (29), uma agenda de entregas e anúncios em Cachoeiro de Itapemirim, reforçando os investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, mobilidade e segurança pública. Foi entregue a obra de reabilitação da Rodovia São Joaquim (ES-478), além de autorizado o convênio para revitalização da Praça Nossa Senhora de Fátima e assinara a ordem de serviço para pavimentação de ruas na localidade de São Joaquim. Foi inaugurando ainda o primeiro Totem de Segurança do município e da entrega de novos equipamentos para a Guarda Civil Municipal.

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“Estamos entregando uma rodovia que já impulsiona o desenvolvimento do polo de São Joaquim e fortalece a infraestrutura necessária para que a região continue crescendo. Ao mesmo tempo, seguimos ampliando os investimentos em Cachoeiro, com obras importantes como a Rodovia do Frade, a requalificação da Avenida Jones dos Santos Neves, a transformação do Parque de Exposições em um Centro de Eventos e a revitalização da Praça Nossa Senhora de Fátima, um espaço tradicional de convivência das famílias cachoeirenses”, afirmou o governador, em sua cidade natal.

Ricardo Ferraço prosseguiu: “Também estamos dialogando com a sociedade e com o setor produtivo sobre novos projetos estruturantes, como a construção de uma ponte ligando a Curva do Valão ao bairro Village da Luz. E hoje entregamos o primeiro dos quatro Totens de Segurança previstos para o município, além de novos equipamentos para a Guarda Municipal, reforçando nosso compromisso de tornar Cachoeiro e todo o Espírito Santo cada vez mais seguros.”

A agenda teve início com a entrega das obras de reabilitação, pavimentação e drenagem da Rodovia ES-478 (Rodovia São Joaquim), executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Com investimento de R$ 33,4 milhões, a intervenção contemplou 5,76 quilômetros de extensão entre a BR-482 e a BR-393, fortalecendo a mobilidade, a segurança viária e a logística de uma importante região produtora de rochas ornamentais e de atividades agropecuárias de Cachoeiro de Itapemirim.

As obras incluíram a reconstrução da estrutura do pavimento, implantação de nova camada asfáltica, acostamentos, sistema de drenagem, calçadas, abrigos para passageiros de ônibus, sinalização horizontal e vertical, defensas metálicas, além da construção de interseções e retornos que proporcionam mais segurança aos motoristas e moradores da região.

Com a nova infraestrutura, o Governo do Estado melhora as condições de deslocamento de moradores, trabalhadores e transportadores, reduz o tempo de viagem e fortalece o desenvolvimento econômico do polo de São Joaquim, oferecendo uma rodovia mais moderna, segura e preparada para acompanhar o crescimento da região.

Na área de infraestrutura urbana, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), autorizou a celebração de convênio com o município para a revitalização da Praça Nossa Senhora de Fátima. O investimento previsto é de R$ 9,8 milhões e beneficiará diretamente cerca de 185 mil moradores.

A intervenção vai transformar um dos principais espaços públicos da cidade em um ambiente mais moderno, seguro, acessível e preparado para atividades de lazer, convivência e integração social, fortalecendo também o comércio do entorno.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, destacou a importância do investimento. “Cada obra autorizada representa mais qualidade de vida, valorização dos municípios e respeito com quem vive nessas cidades. A revitalização da Praça Nossa Senhora de Fátima vai devolver à população um espaço renovado, preparado para receber famílias, fortalecer o comércio local e incentivar a convivência. Esse é o compromisso do Governo do Estado: transformar investimentos em benefícios reais para os capixabas”, afirmou.

Na área da segurança pública, o Governo do Estado inaugurou o primeiro Totem de Segurança de Cachoeiro de Itapemirim, instalado na Rua Bernardo Horta, esquina com a Rua Delvo Arlindo Perim, no bairro Guandu. A iniciativa integra o programa Estado Presente em Defesa da Vida e amplia o uso de tecnologia, inteligência e videomonitoramento na prevenção e no combate à criminalidade. Além do Totem, também foram entregues novos equipamentos para a Guarda Civil Municipal, reforçando a atuação integrada entre Estado e município no fortalecimento da segurança pública.

O primeiro Totem de Segurança do Espírito Santo foi inaugurado em julho de 2025, em Cariacica. Posteriormente, os equipamentos foram expandidos para toda a Região Metropolitana, totalizando 40 unidades em funcionamento. Desde o início do projeto, os Totens já contribuíram para o atendimento de ocorrências relacionadas a homicídios, tentativas de homicídio, acidentes de trânsito, violência doméstica, tráfico de drogas e outros crimes.

Nesta etapa de interiorização, o Governo do Estado instalará 20 Totens de Segurança nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Aracruz, São Mateus e Linhares, sendo quatro equipamentos em cada cidade.

“Mais uma entrega importante do Governo do Estado, desta vez para a população do maior município da região Sul. É muito importante termos cada vez mais ferramentas de combate ao crime, principalmente aos crimes patrimoniais. São investimentos que reforçam o compromisso do governador Ricardo Ferraço com a Segurança Pública e ampliam a proteção da população”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

Os municípios contemplados foram definidos com base em critérios técnicos, como densidade populacional, análise criminal e fluxo urbano. Os equipamentos são conectados ao Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que funciona 24 horas por dia monitorando e processando as informações geradas pelo parque tecnológico da Segurança Pública.

Os Totens possuem quatro metros de altura, giroflex, câmeras 360 graus com transmissão em tempo real, comunicadores de alta potência e botão de emergência com ligação direta ao Ciodes. Também utilizam Inteligência Artificial para reconhecimento facial, leitura automática de placas de veículos, detecção de aglomerações e rastreamento de pessoas e objetos.