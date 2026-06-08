Ricardo Ferraço inaugura rodovia e anuncia investimentos em Irupi

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, inaugurou, nesta sexta-feira (05), as obras de implantação e pavimentação da Rodovia ES-379, no município de Irupi, na microrregião do Caparaó. A agenda também contou com a entrega da reforma de uma escola municipal em tempo integral, além do anúncio de novos investimentos nas áreas de educação, assistência social e infraestrutura urbana.

“Estamos transformando a realidade de Irupi com um conjunto de investimentos que ultrapassa R$ 100 milhões. A pavimentação da Rodovia ES-379 garante mais segurança, mobilidade e melhores condições para o transporte de pessoas e da produção regional. Também estamos investindo na educação, com a entrega de uma escola em tempo integral e novos projetos para ampliar as oportunidades das nossas crianças e jovens. Na área social, fortalecemos a rede de proteção com novos investimentos em equipamentos e serviços que vão melhorar o atendimento à população. É o Governo do Estado trabalhando em parceria com o município para levar mais infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para quem vive em Irupi”, afirmou o governador.

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As obras da Rodovia ES-379 abrangem o trecho de 25,5 quilômetros de extensão entre o entroncamento da BR-262, em Irupi, e o entroncamento com a ES-185, em Iúna. As intervenções incluíram ainda a pavimentação da variante de Santa Cruz. Foram investidos R$ 87 milhões, em obra executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Para a realização dos serviços, foram utilizadas cerca de 35 mil toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), além da movimentação de mais de 630 mil metros cúbicos de terra e 120 mil metros cúbicos de rocha.

“Essa é uma intervenção que melhora a mobilidade, facilita o escoamento da produção, fortalece a integração entre os municípios e contribui diretamente para a qualidade de vida da população. Obras como essa ampliam as oportunidades de desenvolvimento e garantem mais segurança para quem utiliza a rodovia diariamente”, destacou o diretor-geral do DER-ES, Edmar Fraga Rocha.

Na área da educação, o governador Ricardo participou da entrega da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEFTI) Professora Nelci Gomes da Costa. A intervenção foi realizada por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), com repasse de aproximadamente R$ 1,5 milhão do Governo do Estado.

As melhorias incluíram adequações de acessibilidade, revitalização dos espaços internos e externos, reforma dos banheiros e recuperação da cobertura.

Durante a solenidade, também foram autorizadas as licitações para a construção de uma Escola Polo e do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Estrelinha do Saber. Os projetos serão viabilizados por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), com investimentos de aproximadamente R$ 4,8 milhões e R$ 3,5 milhões, respectivamente.

“Estamos trabalhando para garantir que os estudantes tenham acesso a espaços cada vez mais adequados, seguros e acolhedores. Essas entregas e os novos investimentos representam mais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças e os jovens capixabas”, comentou a secretária da Educação, Andréa Guzzo.

A agenda também contou com anúncios voltados ao fortalecimento da rede socioassistencial de Irupi. O Governo do Estado anunciou o repasse de aproximadamente R$ 3 milhões para investimentos no setor.

Entre as ações, foram realizadas a entrega da construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e a assinatura da ordem de serviço para a construção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Também foram autorizadas a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a instalação de uma Brinquedopraça no Centro da cidade.

Durante a solenidade, foram anunciados ainda repasses para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e para o Centro Assistencial Maria Giovannina Gallotti (CAMAG), destinados à manutenção dos serviços prestados pelas instituições.