Morre Sindy, heroína de quatro patas da Polícia Militar no ES

A Polícia Militar se despediu de Sindy, cadela farejadora que marcou a atuação operacional com um histórico expressivo de apreensões. Nascida em 2019, ela morreu na noite de sábado, 20 de junho, após enfrentar um período de recuperação.

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Reconhecida pelo faro apurado e pela dedicação em serviço, Sindy se destacou inúmeras vezes em ações da corporação. Segundo a homenagem feita pelo Batalhão de Operações com Cães (BAC), a cadela tinha um histórico impecável de apreensões e recebeu destaque operacional em diversas ocasiões.

Foto: Divulgação/Batalhão de Operações com Cães

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Além do desempenho nas atividades policiais, Sindy também era lembrada pelo comportamento dócil. Mesmo com a rotina de trabalho, ela conquistava os militares com sua presença afetuosa e com o costume de receber carinho na barriga quando alguém passava em frente ao seu box.

Durante os últimos dias, Sindy enfrentou uma cirurgia delicada. A cadela demonstrou coragem no procedimento e resistência durante o processo de recuperação, mesmo diante das dificuldades e dores.

Em nota de homenagem, o BAC destacou o empenho de militares e médicos veterinários que se dedicaram ao tratamento da cadela. A equipe agradeceu a todos que ofereceram cuidado, atenção e apoio à cadela durante esse período.

“Sindy era querida por todos e estará sempre viva em nossos corações”, destacou a homenagem.

A cadela farejadora deixa um legado de serviço, coragem e companheirismo. Para a Polícia Militar, Sindy não foi apenas uma integrante operacional, mas uma heroína de quatro patas que marcou a história da corporação.