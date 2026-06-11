Sistema FAES/Senar nega apoio institucional a candidaturas e reforça caráter apartidário

Após a publicação da matéria intitulada “Presidente da FAES/Senar aponta incerteza sobre apoio do agro a Flávio Bolsonaro”, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo (FAES) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), instituições que integram o Sistema FAES/Senar-ES, se posicionaram sobre o fato.

Segundo as entidades, a matéria, publicada em 3 de junho de 2026, apresentou informações que podem levar o leitor a interpretar, de forma equivocada, que o Sistema FAES/Senar-ES estaria debatendo ou adotando posicionamento institucional relacionado ao apoio eleitoral a pré-candidatos à Presidência da República.

Em nota encaminhada à redação do AQUINOTICIAS.COM, as entidades ressaltaram que possuem atuação estritamente institucional, independente e apartidária. As entidades destacaram ainda que não manifestam apoio institucional a candidaturas, partidos políticos ou projetos eleitorais, tampouco participam de articulações político-partidárias.

As instituições enfatizaram que quaisquer manifestações realizadas por seus dirigentes não devem ser interpretadas como posicionamentos oficiais das entidades em relação a disputas eleitorais ou apoio a agentes políticos.

O texto também explicou que a missão da FAES é representar os interesses do setor agropecuário capixaba, enquanto o Senar-ES atua na formação profissional rural, promoção social e assistência técnica e gerencial aos produtores rurais. Ambas atendem públicos com diferentes convicções políticas, ideológicas e partidárias, preservando a neutralidade necessária ao cumprimento de suas finalidades institucionais.

O Sistema FAES/Senar-ES reforça que não possui vinculação político-partidária e que sua atuação permanece voltada exclusivamente ao fortalecimento do agronegócio capixaba, da qualificação profissional no campo e do desenvolvimento sustentável do meio rural no Espírito Santo.