Sol predomina no ES neste sábado e temperaturas sobem

O sábado será de tempo aberto em todas as regiões do Espírito Santo. O sol predomina ao longo do dia, e não há previsão de chuva no Estado.

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As temperaturas terão ligeiro aumento. Além disso, o vento ganha força no litoral Sul capixaba, onde deve soprar com intensidade moderada.

Na Grande Vitória, o dia será de sol e céu aberto. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 20 °C, e a máxima chega a 27 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 21 °C e 29 °C.

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Na Região Sul, o sol também predomina durante todo o sábado. O tempo segue firme, sem expectativa de chuva. No litoral, o vento sopra com intensidade moderada.

Nas áreas menos elevadas da região, a temperatura mínima será de 20 °C, e a máxima alcança 27 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 17 °C e 24 °C.

A Região Serrana também terá predomínio de sol. O dia será sem chuva nas cidades serranas.

Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 16 °C, e a máxima chega a 27 °C. Nas áreas altas, a temperatura varia entre 15 °C e 23 °C.

Na Região Norte, o sábado será ensolarado e sem chuva. A temperatura mínima será de 21 °C, enquanto a máxima pode chegar a 30 °C.

Na Região Noroeste, o tempo permanece firme. O sol aparece entre poucas nuvens, e não há previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura varia entre 17 °C e 27 °C.

Na Região Nordeste, o sábado também será de sol e sem chuva. A mínima prevista é de 22 °C, e a máxima chega a 28 °C.

Com o tempo firme em todo o Estado, o fim de semana começa com condições favoráveis para atividades ao ar livre. Ainda assim, moradores do litoral Sul devem ficar atentos ao vento moderado ao longo do dia.