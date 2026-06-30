Tentativa de roubo de moto termina com adolescentes apreendidos pela PRF no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois adolescentes na manhã desta terça-feira (30), após uma tentativa de roubo de motocicleta em Cariacica, na Grande Vitória.

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A abordagem ocorreu por volta das 10h30, no km 294 da BR-101, na Rodovia do Contorno. As equipes realizavam uma fiscalização voltada ao combate à criminalidade quando receberam informações sobre a ação no bairro Vila Capixaba.

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Suspeitos foram localizados na Rodovia do Contorno

Segundo a PRF, dois indivíduos tentaram levar uma motocicleta nas proximidades de um estabelecimento comercial. Com as características repassadas, os policiais iniciaram buscas pela região.

Pouco depois, os agentes localizaram os adolescentes caminhando às margens da rodovia, perto do bairro Mucuri. Um deles usava casaco cinza. O outro vestia camisa branca. Ambos estavam com capacetes.

Durante a abordagem, os policiais constataram que os suspeitos não portavam documentos de identificação.

PRF apreende simulacro e ferramentas

Na busca pessoal, os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo preso à cintura de um dos adolescentes. Com ele, também havia um instrumento usado para violar fechaduras e ignições de veículos.

Com o outro suspeito, os policiais localizaram outro dispositivo semelhante. O objeto estava escondido dentro de uma bolsa.

O proprietário da motocicleta compareceu ao local e reconheceu a situação. Ele relatou que os adolescentes tentaram roubar o veículo em frente ao seu comércio, no bairro Vila Capixaba.

Ainda conforme o relato da vítima, os suspeitos danificaram o miolo da ignição da motocicleta durante a ação. Ao perceber a tentativa de roubo, o proprietário acompanhou os adolescentes.

Durante a perseguição, um dos suspeitos teria apontado o simulacro de arma de fogo na direção da vítima. Com isso, o homem interrompeu o acompanhamento.

Depois, ele usou um veículo particular para tentar localizar os suspeitos e acionou a PRF ao encontrar a equipe com os adolescentes já detidos.

Adolescentes foram encaminhados à delegacia

Após a ocorrência, a PRF encaminhou os dois adolescentes à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (DEACLE), em Vitória.

Os policiais também apreenderam o simulacro de arma de fogo e os instrumentos encontrados com os suspeitos. O caso seguirá para os procedimentos legais cabíveis.