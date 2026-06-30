Tentativa de roubo de moto termina com adolescentes apreendidos pela PRF no Espírito Santo
PRF apreendeu dois adolescentes na BR-101, em Cariacica, após tentativa de roubo de motocicleta no bairro Vila Capixaba.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois adolescentes na manhã desta terça-feira (30), após uma tentativa de roubo de motocicleta em Cariacica, na Grande Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A abordagem ocorreu por volta das 10h30, no km 294 da BR-101, na Rodovia do Contorno. As equipes realizavam uma fiscalização voltada ao combate à criminalidade quando receberam informações sobre a ação no bairro Vila Capixaba.
Leia mais: Homens são condenados a mais de 65 anos por homicídio em Mimoso do Sul
Suspeitos foram localizados na Rodovia do Contorno
Segundo a PRF, dois indivíduos tentaram levar uma motocicleta nas proximidades de um estabelecimento comercial. Com as características repassadas, os policiais iniciaram buscas pela região.
Pouco depois, os agentes localizaram os adolescentes caminhando às margens da rodovia, perto do bairro Mucuri. Um deles usava casaco cinza. O outro vestia camisa branca. Ambos estavam com capacetes.
Durante a abordagem, os policiais constataram que os suspeitos não portavam documentos de identificação.
PRF apreende simulacro e ferramentas
Na busca pessoal, os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo preso à cintura de um dos adolescentes. Com ele, também havia um instrumento usado para violar fechaduras e ignições de veículos.
Com o outro suspeito, os policiais localizaram outro dispositivo semelhante. O objeto estava escondido dentro de uma bolsa.
O proprietário da motocicleta compareceu ao local e reconheceu a situação. Ele relatou que os adolescentes tentaram roubar o veículo em frente ao seu comércio, no bairro Vila Capixaba.
Ainda conforme o relato da vítima, os suspeitos danificaram o miolo da ignição da motocicleta durante a ação. Ao perceber a tentativa de roubo, o proprietário acompanhou os adolescentes.
Durante a perseguição, um dos suspeitos teria apontado o simulacro de arma de fogo na direção da vítima. Com isso, o homem interrompeu o acompanhamento.
Depois, ele usou um veículo particular para tentar localizar os suspeitos e acionou a PRF ao encontrar a equipe com os adolescentes já detidos.
Adolescentes foram encaminhados à delegacia
Após a ocorrência, a PRF encaminhou os dois adolescentes à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (DEACLE), em Vitória.
Os policiais também apreenderam o simulacro de arma de fogo e os instrumentos encontrados com os suspeitos. O caso seguirá para os procedimentos legais cabíveis.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726