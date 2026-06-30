Terça-feira terá chuva rápida em parte do Espírito Santo
Ventos de um sistema de alta pressão atmosférica levam umidade do mar para o continente e favorecem chuva rápida na metade norte do Estado e no litoral da Grande Vitória.
A terça-feira (30) será marcada por variação de nuvens e chuva rápida em algumas regiões do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a previsão do Incaper, os ventos associados a um sistema de alta pressão atmosférica transportam umidade do mar em direção ao continente.
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Com isso, há previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia na metade norte do Estado e no litoral da Grande Vitória. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva.
Grande Vitória terá chuva rápida
Na Grande Vitória, o dia será de sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos.
A temperatura mínima será de 18 °C, e a máxima chega a 28 °C. Em Vitória, os termômetros também variam entre 18 °C e 28 °C.
Região Sul terá muitas nuvens
Na Região Sul, a previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos.
Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 16 °C, e a máxima chega a 29 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 13 °C e 26 °C.
Região Serrana pode registrar chuva rápida
Na Região Serrana, o tempo fica com muitas nuvens e há previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia.
Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 15 °C, e a máxima chega a 26 °C. Nas áreas altas, a temperatura varia entre 13 °C e 25 °C.
Norte terá sol entre nuvens e chuva passageira
Na Região Norte, o sol aparece entre nuvens, mas também há previsão de chuva rápida em alguns momentos.
A temperatura mínima será de 17 °C, e a máxima chega a 29 °C.
Noroeste também terá chuva rápida
Na Região Noroeste, a previsão indica sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos.
Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 18 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 16 °C, e a máxima chega a 27 °C.
Nordeste terá chuva em alguns momentos
Na Região Nordeste, a terça-feira será de sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia.
A temperatura mínima será de 17 °C, e a máxima chega a 28 °C.
Resumo da previsão
A terça-feira terá chuva rápida em parte do Espírito Santo, principalmente na metade norte do Estado e no litoral da Grande Vitória. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva.
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