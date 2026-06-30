Terça-feira terá chuva rápida em parte do Espírito Santo

A terça-feira (30) será marcada por variação de nuvens e chuva rápida em algumas regiões do Espírito Santo.

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De acordo com a previsão do Incaper, os ventos associados a um sistema de alta pressão atmosférica transportam umidade do mar em direção ao continente.

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Com isso, há previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia na metade norte do Estado e no litoral da Grande Vitória. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva.

Grande Vitória terá chuva rápida

Na Grande Vitória, o dia será de sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos.

A temperatura mínima será de 18 °C, e a máxima chega a 28 °C. Em Vitória, os termômetros também variam entre 18 °C e 28 °C.

Região Sul terá muitas nuvens

Na Região Sul, a previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 16 °C, e a máxima chega a 29 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 13 °C e 26 °C.

Região Serrana pode registrar chuva rápida

Na Região Serrana, o tempo fica com muitas nuvens e há previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 15 °C, e a máxima chega a 26 °C. Nas áreas altas, a temperatura varia entre 13 °C e 25 °C.

Norte terá sol entre nuvens e chuva passageira

Na Região Norte, o sol aparece entre nuvens, mas também há previsão de chuva rápida em alguns momentos.

A temperatura mínima será de 17 °C, e a máxima chega a 29 °C.

Noroeste também terá chuva rápida

Na Região Noroeste, a previsão indica sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 18 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 16 °C, e a máxima chega a 27 °C.

Nordeste terá chuva em alguns momentos

Na Região Nordeste, a terça-feira será de sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia.

A temperatura mínima será de 17 °C, e a máxima chega a 28 °C.

Resumo da previsão

A terça-feira terá chuva rápida em parte do Espírito Santo, principalmente na metade norte do Estado e no litoral da Grande Vitória. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva.