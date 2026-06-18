União Brasil define nova direção estadual em convenção neste sábado

O União Brasil promove neste sábado (20), em Vitória, sua Convenção Estadual. Na pauta, a eleição da nova direção estadual do partido, responsável pela condução da legenda no Espírito Santo.

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O evento ocorre das 9h às 12h, na Fecomércio-ES, em Santa Lúcia, e será comandado pelo presidente estadual da sigla, deputado Marcelo Santos, atual presidente estadual da sigla, e deve reunir representantes de diferentes municípios capixabas.

“Estamos reunindo lideranças de diferentes regiões do Estado para definir os rumos do partido e reforçar uma característica que sempre valorizamos: a política feita com escuta, equilíbrio e resultado”, afirma Marcelo Santos.