União Brasil mira 2026 e lança Joelma Costalonga como opção para vice no ES

A convenção estadual do União Brasil no Espírito Santo reuniu cerca de 400 pessoas na manhã deste sábado, em Vitória, e marcou a eleição da nova diretoria da sigla para os próximos quatro anos.

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O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, foi reeleito presidente estadual do partido em chapa única.

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O encontro definiu duas frentes principais: o apoio às pré-candidaturas ao Senado de Renato Casagrande e Rose de Freitas, além da indicação da secretária Joelma Costalonga para vice-governadora em uma possível chapa com o governador Ricardo Ferraço.

De acordo com Marcelo Santos, a atual gestão marca um novo momento da sigla no Estado. “Pela primeira vez, o União Brasil no estado realizou uma convenção organizada, com diretoria eleita e foco definido. Agora o partido passa a trabalhar com mais estabilidade e objetivo claro de crescer nas eleições”, afirmou.

A prioridade, segundo a direção partidária, é ampliar a representatividade do União Brasil na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal nas próximas eleições.

O governador Ricardo Ferraço defendeu partidos organizados e com atuação constante. Ele afirmou que o diálogo permanente com a sociedade é o que sustenta bons resultados na gestão pública. “Partido precisa estar presente no dia a dia, entendendo as demandas e ajudando a organizar o trabalho pelo Estado”, disse.

O ex-governador Renato Casagrande, que também participou do encontro, chegou a se referir a Joelma Costalonga como “vice-governadora” durante sua fala, em meio às manifestações do evento.

A convenção também reuniu pré-candidatos a deputado estadual e federal. A vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto confirmou pré-candidatura e declarou apoio à indicação de Joelma Costalonga para compor uma eventual chapa majoritária.

Joelma Costalonga colocou seu nome à disposição e defendeu maior presença feminina nos espaços de decisão, destacando também a atuação integrada nos 78 municípios capixabas.

Lideranças como o prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, e o vereador de Vitória, Aylton Dadalto, defenderam a formação de diretórios municipais em todo o Estado e a preparação de novas lideranças.

Com a nova direção, o União Brasil afirma que entra no próximo ciclo eleitoral com mais organização interna, alianças definidas e foco em ampliar sua representação no Legislativo estadual e federal.