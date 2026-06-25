Veja onde pode chover no Espírito Santo nesta quinta-feira

O transporte de umidade do oceano para o continente deve influenciar o tempo no Espírito Santo nesta quinta-feira. Com isso, o litoral do Estado terá variação de nuvens e previsão de chuvas rápidas.

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Nas regiões mais afastadas da costa, o céu fica nublado. No entanto, a previsão não indica chuva para essas áreas.

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Grande Vitória

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens. A previsão indica chuva rápida em alguns momentos do dia. O vento sopra com intensidade moderada no litoral. A temperatura varia entre 18 °C e 29 °C. Em Vitória, os termômetros também marcam mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o sol predomina ao longo do dia. A previsão não indica chuva. O vento sopra moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 17 °C e 29 °C. Nas áreas altas, os termômetros registram mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o céu fica nublado. Mesmo assim, a previsão não indica chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 15 °C e 27 °C. Nas áreas altas, os termômetros marcam mínima de 11 °C e máxima de 24 °C.

Região Norte

Na Região Norte, o céu permanece nublado. A previsão não indica chuva para a região. A temperatura varia entre 17 °C e 29 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o céu também fica nublado. A previsão não aponta chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 19 °C e 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura fica entre 17 °C e 29 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, o sol aparece entre nuvens. A previsão indica chuva rápida em alguns momentos. O vento sopra com intensidade moderada no litoral. A temperatura varia entre 17 °C e 29 °C.