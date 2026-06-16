VÍDEO | Moradora se assusta ao encontrar jiboia dentro de casa em cidade do ES
Animal foi localizado em sala de residência no bairro Prainha, enquanto moradora assistia à televisão.
Uma jiboia foi resgatada por agentes da Ronda Ostensiva Ambiental e Rural (ROAR), da Guarda Municipal de Vila Velha, após ser encontrada na sala de uma residência no bairro Prainha.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ocorrência foi registrada durante o fim de semana, quando a moradora assistia à televisão e percebeu a presença do animal escondido entre objetos decorativos de uma estante.
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Ao identificar a serpente, a moradora acionou imediatamente a Guarda Municipal. A equipe realizou a captura segura do animal, que não apresentava ferimentos, e posteriormente efetuou sua soltura no Morro da Manteigueira, no bairro Glória.
A Guarda Municipal de Vila Velha pode ser acionada para resgate de animais silvestres pelo telefone 153.
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