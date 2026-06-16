Vila Velha recebe mostra gratuita com filmes sobre meio ambiente e direitos humanos

Doze filmes que abordam justiça ambiental, direitos humanos, povos tradicionais, ancestralidade e preservação dos territórios serão exibidos em diferentes regiões de Vila Velha desta terça-feira (16) até o dia 3 de julho. A programação do projeto Juventude em Cena percorrerá equipamentos públicos da cidade com sessões gratuitas voltadas para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), crianças, adolescentes e jovens atendidos por serviços da rede municipal.

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As exibições reúnem documentários e animações produzidos por cineastas indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que discutem temas relacionados às mudanças climáticas, ao acesso à água, à preservação ambiental, à memória coletiva e aos modos de vida de comunidades tradicionais.

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A abertura será realizada nesta terça-feira (16), no auditório do Parque Urbano Duque de Caxias, com uma sessão voltada para estudantes da EJA. O público acompanhará produções como “Kutala”, “Cerrado, Coração das Águas: Conexão Caatinga”, “As Lavadeiras do Rio Acaraú” e “Volta Grande”, filmes que tratam da relação entre comunidades tradicionais e seus territórios, além dos impactos de grandes empreendimentos sobre rios e populações ribeirinhas.

As sessões infantojuvenis serão realizadas no Cras de Ilha das Flores, em 25 de junho; na Casa Lar Feminina de Aribiri, em 26 de junho; e no CCPCD, em 3 de julho. Nesses encontros, crianças e adolescentes assistirão aos filmes “Ga vī: a voz do barro”, “Òsányìn: O segredo das folhas”, “No início do mundo” e “Amazônia sem garimpo”. As obras abordam conhecimentos indígenas, ancestralidade, preservação ambiental, convivência comunitária e os impactos da mineração ilegal sobre a floresta e os povos originários.

Já a sessão programada para 30 de junho, no auditório do Ministério Público, reunirá jovens atendidos por medidas socioeducativas em meio aberto, usuários dos Centros de Referência das Juventudes e estudantes da EJA de outras regiões do município. A programação contará com os filmes “Eu Sou Raiz”, “Faísca”, “Grão”, “Kutala” e “Cerrado, Coração das Águas”. As produções discutem disputas por território, resistência comunitária, preservação da memória coletiva e os impactos ambientais que atingem comunidades indígenas, quilombolas e camponesas.

Além das exibições, cada sessão contará com momentos de diálogo com os participantes. A proposta é utilizar o audiovisual como ferramenta para estimular o pensamento crítico, ampliar o debate sobre os direitos das juventudes e fortalecer a participação social. Entre os objetivos da iniciativa estão a promoção da educação em direitos humanos, da consciência ambiental e do protagonismo juvenil.

O projeto Juventude em Cena integra a programação da 15ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que neste ano tem como tema “Direitos Humanos e Emergência Climática – Rumo a um futuro sustentável”. Em Vila Velha, a iniciativa é realizada pela Gerência de Políticas Públicas de Juventude da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) da Prefeitura de Vila Velha, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e o Ministério da Cultura.

“A linguagem audiovisual tem uma capacidade muito grande de aproximar os jovens de temas que fazem parte do cotidiano e influenciam diretamente o futuro das próximas gerações. A mostra cria um espaço de escuta, reflexão e diálogo sobre direitos humanos, participação social e questões ambientais, ao mesmo tempo em que amplia o acesso à cultura e fortalece o protagonismo juvenil. Nosso objetivo é estimular que os jovens ocupem esses espaços de debate e contribuam para a construção de uma cidade mais inclusiva, sustentável e conectada com as demandas da juventude”, afirma a gerente de Políticas Públicas de Juventude da Secretaria de Assistência Social, Menara Lopes Layber.

Programação

Terça-feira (16) – 18h

Auditório do Parque Urbano Duque de Caxias – Centro, Vila Velha

Sessão Água

Kutala

Documentário, 5 min, MG, 2025, 12 anos

Cerrado, Coração das Águas: Conexão Caatinga

Documentário, 16 min 46 seg, GO/TO/DF/MT, 2025, Livre

As Lavadeiras do Rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução

Documentário/Experimental, 12 min, CE, 2021, 12 anos

Volta Grande

Documentário, 27 min, PA, 2020, Livre

Sessão infantojuvenil

No início do mundo

Animação, 7 min 46 seg, CE, 2020, Livre

Amazônia sem garimpo

Animação, 6 min 34 seg, RJ, 2022, Livre

25 de junho, 14 horas

Auditório do Cras de Ilha das Flores – R. Paulo Portela, 16, Ilha das Flores

Sessão infantojuvenil

Ga vī: a voz do barro

Animação, 10 min 46 seg, PR, 2021, Livre

Òsányìn: O segredo das folhas

Animação, 22 min, AL/BA/RJ, 2021, Livre

No início do mundo

Animação, 7 min 46 seg, CE, 2020, Livre

Amazônia sem garimpo

Animação, 6 min 34 seg, RJ, 2022, Livre

26 de junho – 14h

Casa Lar Feminina – Aribiri, Vila Velha

Sessão infantojuvenil

Ga vī: a voz do barro

Animação, 10 min 46 seg, PR, 2021, Livre

Òsányìn: O segredo das folhas

Animação, 22 min, AL/BA/RJ, 2021, Livre

No início do mundo

Animação, 7 min 46 seg, CE, 2020, Livre

Amazônia sem garimpo

Animação, 6 min 34 seg, RJ, 2022, Livre

30 de junho – 14h

Auditório do Ministério Público – Praia da Costa, Vila Velha

Sessão Nêgo Bispo (Terra)

Eu sou Raiz

Documentário, 7 min, PE, 2022, Livre

Sessão Raoni (Floresta)

Faísca

Experimental, 12 min, CE, 2025, Livre

Grão

Documentário, 16 min, MG, 2020, 12 anos

Sessão Água

Kutala

Documentário, 5 min, MG, 2025, 12 anos

Cerrado, Coração das Águas: Conexão Caatinga

Documentário, 16 min 46 seg, GO/TO/DF/MT, 2025, Livre

Sessão infantojuvenil

No início do mundo

Animação, 7 min 46 seg, CE, 2020, Livre

Amazônia sem garimpo

Animação, 6 min 34 seg, RJ, 2022, Livre

3 de julho – 14h

Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CCPCD) – Praia de Itaparica, Vila Velha

Sessão infantojuvenil

Ga vī: a voz do barro

Animação, 10 min 46 seg, PR, 2021, Livre

Òsányìn: O segredo das folhas

Animação, 22 min, AL/BA/RJ, 2021, Livre

No início do mundo

Animação, 7 min 46 seg, CE, 2020, Livre

Amazônia sem garimpo

Animação, 6 min 34 seg, RJ, 2022, Livre