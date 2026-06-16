Vila Velha recebe mostra gratuita com filmes sobre meio ambiente e direitos humanos
As exibições reúnem documentários e animações produzidos por cineastas indígenas, quilombolas e ribeirinhos.
Doze filmes que abordam justiça ambiental, direitos humanos, povos tradicionais, ancestralidade e preservação dos territórios serão exibidos em diferentes regiões de Vila Velha desta terça-feira (16) até o dia 3 de julho. A programação do projeto Juventude em Cena percorrerá equipamentos públicos da cidade com sessões gratuitas voltadas para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), crianças, adolescentes e jovens atendidos por serviços da rede municipal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As exibições reúnem documentários e animações produzidos por cineastas indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que discutem temas relacionados às mudanças climáticas, ao acesso à água, à preservação ambiental, à memória coletiva e aos modos de vida de comunidades tradicionais.
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A abertura será realizada nesta terça-feira (16), no auditório do Parque Urbano Duque de Caxias, com uma sessão voltada para estudantes da EJA. O público acompanhará produções como “Kutala”, “Cerrado, Coração das Águas: Conexão Caatinga”, “As Lavadeiras do Rio Acaraú” e “Volta Grande”, filmes que tratam da relação entre comunidades tradicionais e seus territórios, além dos impactos de grandes empreendimentos sobre rios e populações ribeirinhas.
As sessões infantojuvenis serão realizadas no Cras de Ilha das Flores, em 25 de junho; na Casa Lar Feminina de Aribiri, em 26 de junho; e no CCPCD, em 3 de julho. Nesses encontros, crianças e adolescentes assistirão aos filmes “Ga vī: a voz do barro”, “Òsányìn: O segredo das folhas”, “No início do mundo” e “Amazônia sem garimpo”. As obras abordam conhecimentos indígenas, ancestralidade, preservação ambiental, convivência comunitária e os impactos da mineração ilegal sobre a floresta e os povos originários.
Já a sessão programada para 30 de junho, no auditório do Ministério Público, reunirá jovens atendidos por medidas socioeducativas em meio aberto, usuários dos Centros de Referência das Juventudes e estudantes da EJA de outras regiões do município. A programação contará com os filmes “Eu Sou Raiz”, “Faísca”, “Grão”, “Kutala” e “Cerrado, Coração das Águas”. As produções discutem disputas por território, resistência comunitária, preservação da memória coletiva e os impactos ambientais que atingem comunidades indígenas, quilombolas e camponesas.
Além das exibições, cada sessão contará com momentos de diálogo com os participantes. A proposta é utilizar o audiovisual como ferramenta para estimular o pensamento crítico, ampliar o debate sobre os direitos das juventudes e fortalecer a participação social. Entre os objetivos da iniciativa estão a promoção da educação em direitos humanos, da consciência ambiental e do protagonismo juvenil.
O projeto Juventude em Cena integra a programação da 15ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que neste ano tem como tema “Direitos Humanos e Emergência Climática – Rumo a um futuro sustentável”. Em Vila Velha, a iniciativa é realizada pela Gerência de Políticas Públicas de Juventude da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) da Prefeitura de Vila Velha, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e o Ministério da Cultura.
“A linguagem audiovisual tem uma capacidade muito grande de aproximar os jovens de temas que fazem parte do cotidiano e influenciam diretamente o futuro das próximas gerações. A mostra cria um espaço de escuta, reflexão e diálogo sobre direitos humanos, participação social e questões ambientais, ao mesmo tempo em que amplia o acesso à cultura e fortalece o protagonismo juvenil. Nosso objetivo é estimular que os jovens ocupem esses espaços de debate e contribuam para a construção de uma cidade mais inclusiva, sustentável e conectada com as demandas da juventude”, afirma a gerente de Políticas Públicas de Juventude da Secretaria de Assistência Social, Menara Lopes Layber.
Programação
Terça-feira (16) – 18h
Auditório do Parque Urbano Duque de Caxias – Centro, Vila Velha
Sessão Água
Kutala
Documentário, 5 min, MG, 2025, 12 anos
Cerrado, Coração das Águas: Conexão Caatinga
Documentário, 16 min 46 seg, GO/TO/DF/MT, 2025, Livre
As Lavadeiras do Rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução
Documentário/Experimental, 12 min, CE, 2021, 12 anos
Volta Grande
Documentário, 27 min, PA, 2020, Livre
Sessão infantojuvenil
No início do mundo
Animação, 7 min 46 seg, CE, 2020, Livre
Amazônia sem garimpo
Animação, 6 min 34 seg, RJ, 2022, Livre
25 de junho, 14 horas
Auditório do Cras de Ilha das Flores – R. Paulo Portela, 16, Ilha das Flores
Sessão infantojuvenil
Ga vī: a voz do barro
Animação, 10 min 46 seg, PR, 2021, Livre
Òsányìn: O segredo das folhas
Animação, 22 min, AL/BA/RJ, 2021, Livre
No início do mundo
Animação, 7 min 46 seg, CE, 2020, Livre
Amazônia sem garimpo
Animação, 6 min 34 seg, RJ, 2022, Livre
26 de junho – 14h
Casa Lar Feminina – Aribiri, Vila Velha
Sessão infantojuvenil
Ga vī: a voz do barro
Animação, 10 min 46 seg, PR, 2021, Livre
Òsányìn: O segredo das folhas
Animação, 22 min, AL/BA/RJ, 2021, Livre
No início do mundo
Animação, 7 min 46 seg, CE, 2020, Livre
Amazônia sem garimpo
Animação, 6 min 34 seg, RJ, 2022, Livre
30 de junho – 14h
Auditório do Ministério Público – Praia da Costa, Vila Velha
Sessão Nêgo Bispo (Terra)
Eu sou Raiz
Documentário, 7 min, PE, 2022, Livre
Sessão Raoni (Floresta)
Faísca
Experimental, 12 min, CE, 2025, Livre
Grão
Documentário, 16 min, MG, 2020, 12 anos
Sessão Água
Kutala
Documentário, 5 min, MG, 2025, 12 anos
Cerrado, Coração das Águas: Conexão Caatinga
Documentário, 16 min 46 seg, GO/TO/DF/MT, 2025, Livre
Sessão infantojuvenil
No início do mundo
Animação, 7 min 46 seg, CE, 2020, Livre
Amazônia sem garimpo
Animação, 6 min 34 seg, RJ, 2022, Livre
3 de julho – 14h
Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CCPCD) – Praia de Itaparica, Vila Velha
Sessão infantojuvenil
Ga vī: a voz do barro
Animação, 10 min 46 seg, PR, 2021, Livre
Òsányìn: O segredo das folhas
Animação, 22 min, AL/BA/RJ, 2021, Livre
No início do mundo
Animação, 7 min 46 seg, CE, 2020, Livre
Amazônia sem garimpo
Animação, 6 min 34 seg, RJ, 2022, Livre
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