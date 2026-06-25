Vitor de Angelo destaca poder do Programa Intercâmbio Sedu de transformar sonhos em direitos
Intercâmbio da rede estadual de ensino do Espírito Santo ganha novos destinos e dobrará número de estudantes beneficiados
O ex-secretário estadual de Educação e pré-candidato a deputado federal, Vitor de Angelo, participou, nesta quinta-feira (25), da cerimônia de anúncio dos países de destino dos estudantes selecionados para o Programa Intercâmbio Sedu 2026, em Vitória. Na ocasião, Vitor afirmou que a escola pública de excelência é aquela que transforma os sonhos das pessoas em direitos, ao definir a importância da iniciativa. Neste ano, 500 alunos da rede estadual terão cursos intensivos de idiomas no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, República da Irlanda e Argentina.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em discurso durante o evento, o governador Ricardo Ferraço anunciou que no próximo ano serão mil alunos beneficiados no Intercâmbio Sedu –coordenado pela Secretaria Estadual de Educação –, além da inclusão de novos destinos, como Espanha e Austrália. Para Vitor de Angelo, essas novidades apresentadas e a diversidade oportunizada pelo programa são motivos de orgulho.
“Tenho percorrido o Espírito Santo todo. Desde o mês passado devo ter passado por uns 55 municípios e não há um lugar em que o Intercâmbio não seja conhecido. Por uma razão que, a meu ver, é muito simples de entender: o intercâmbio lida com o sonho das pessoas. Mas esse sonho nem sempre foi possível. Muita gente um dia teve sequer com o que sonhar, pois a possibilidade era muito distante. Não era um sonho, era uma utopia”, destaca Vitor de Angelo.
O ex-secretário salienta também que a “minha felicidade é por ter participado ativamente desse processo e ter deixado pelo menos autorizado o envio de 500 estudantes para cinco países no final deste ano”.
PRESENÇAS
Participaram também da cerimônia de anúncio dos países de destino do Intercâmbio Sedu 2026 a secretária estadual de Educação, Andréa Guzzo; o ex-governador Renato Casagrande; representantes da equipe da Sedu, estudantes beneficiados e seus familiares.
INTERCÂMBIO SEDU
O programa Intercâmbio Sedu é uma ação realizada desde 2010, com o objetivo de promover a mobilidade acadêmica de estudantes do Centro Estadual de Idiomas (CEI).
Os estudantes que possuem bons resultados no curso podem concorrer a bolsas para a realização de estudos no exterior, a fim de promover o desenvolvimento de competências nos níveis pessoal, social, cultural e acadêmico. O programa de intercâmbio é desenvolvido nas modalidades High School, com duração de um semestre acadêmico em escola de ensino regular, e Curso Intensivo de Inglês ou Espanhol, com duração de três meses em escola de línguas.
O programa contempla: imersão em uma outra cultura pelas vivências cotidianas nas quais o estudante estará inserido; residência em casa da família; seguro saúde, vistos consulares, ajuda de custo, emissão de passaporte e locomoção. (Com informações da Secretaria Estadual de Educação)
Sobre Vitor de Angelo
Secretário estadual de Educação entre 2019 e 2026 no Governo Casagrande, Vitor de Angelo presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) entre 2022 e 2025 e conduziu a expansão de programas transformadores da rede estadual capixaba, como as escolas em Tempo Integral. Vitor é doutor em Ciências Sociais, com pós-doutorado em Sociologia Política. Foi professor da Universidade Vila Velha, onde recebeu o título de Doutor Honoris Causa em 2023.
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