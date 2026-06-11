Vitor de Angelo aponta desafios e avanços da educação no Caparaó e Sul do ES

O ex-secretário estadual de Educação e pré-candidato a deputado federal, Vitor de Angelo, cumpriu entre os dias 9 e 11 de junho uma série de compromissos em municípios das regiões do Caparaó e Sul do Espírito Santo. A programação foi marcada por palestras, encontros com gestores educacionais e visitas institucionais voltadas ao debate sobre os desafios e avanços da educação pública capixaba.

“A proposta é compartilhar um pouco com os educadores da nossa experiência como secretário de Educação do Governo Casagrande entre 2019 e 2026, período em que o Espírito Santo teve muitos bons resultados. Dentre eles, o melhor Ensino Médio do Brasil, as melhores notas de redação do Enem, além de ter se destacado como um dos estados que mais alfabetiza as crianças na idade adequada, conquistando pela segunda vez o Selo Ouro do Ministério da Educação neste ano”, salienta o pré-candidato a deputado federal.

A agenda teve início na terça-feira (9), em Alegre, durante o II Workshop de Gestão Escolar, realizado no Salão da Pastoral. O evento reuniu gestores e pedagogos de diversos municípios da região para discutir práticas educacionais e estratégias de fortalecimento da rede pública de ensino.

Ainda em Alegre, Vitor visitou o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e participou de encontros com diretores da rede estadual de ensino, oportunidade em que dialogou sobre os resultados alcançados pela educação capixaba nos últimos anos e os desafios para a manutenção da qualidade do ensino.

Na quarta-feira (10), o ex-secretário esteve em Apiacá, onde participou de mais uma edição do II Workshop de Gestão Escolar. O encontro reuniu educadores de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado para a troca de experiências e debates sobre gestão educacional.

A programação foi encerrada nesta quinta-feira (11), em Iúna. No município, Vitor participou de um workshop realizado na Câmara de Vereadores, que contou com a presença de gestores e pedagogos da região do Caparaó, ampliando o diálogo sobre políticas públicas voltadas para a educação.

Durante os encontros realizados ao longo dos três dias, Vitor de Angelo destacou a importância da troca de experiências entre profissionais da educação e defendeu a construção coletiva de soluções para fortalecer o ensino público no Espírito Santo.

Trajetória

Vitor de Angelo presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) entre 2022 e 2025. Durante sua gestão à frente da Secretaria de Estado da Educação, liderou a expansão de programas como as escolas em Tempo Integral e participou da implementação de políticas voltadas à melhoria dos indicadores educacionais.

Doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em Sociologia Política, Vitor também atuou como professor da Universidade Vila Velha (UVV), instituição que lhe concedeu o título de Doutor Honoris Causa em 2023.