Vitória abre vagas gratuitas para cursos de aromaterapia e ventosaterapia

Que tal ampliar a área de atuação em segmentos que vêm registrando crescimento nos últimos anos e, ainda, ampliar a renda? A Prefeitura de Vitória está com vagas abertas para os cursos gratuitos de Aromaterapia Aplicada à Massagem e Ventosaterapia e Moxabustão, oportunidades voltadas a profissionais e estudantes da área de saúde, estética e bem-estar que desejam ampliar conhecimentos e diversificar sua atuação no mercado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As pré-inscrições estão disponíveis no site do Vix Cursos e é fundamental que os interessados observem os pré-requisitos específicos de cada formação, que incluem escolaridade mínima, vínculo com o município e experiência ou formação na área, conforme o curso escolhido.

Leia também: Curso gratuito de pilotagem de drones abre inscrições em Alegre

As capacitações fazem parte do programa de qualificação profissional realizado pela Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), em parceria com o Senac-ES. As aulas serão ministradas na Unidade Móvel de Saúde do Senac-ES, instalada no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), no bairro Mário Cypreste.

Cursos

O curso de Aromaterapia Aplicada à Massagem oferece formação voltada ao uso terapêutico dos óleos essenciais associados às técnicas de massagem, promovendo bem-estar, relaxamento e qualidade de vida.

A qualificação é destinada a pessoas com 18 anos ou mais, que morem ou trabalhem em Vitória, estejam cursando ou concluído formação nas áreas de Estética, Massoterapia ou Fisioterapia ou possuam atuação comprovada na área de beleza e estética, mediante declaração do empregador ou autodeclaração de experiência profissional.

Já o curso de Ventosaterapia e Moxabustão aborda técnicas tradicionais utilizadas para auxiliar no alívio de dores, na melhora da circulação e no equilíbrio energético. Para participar, é necessário morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, ser estudante ou profissional das áreas de Estética, Massoterapia ou Fisioterapia.

Oportunidade de atualização profissional

O secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, destaca que as qualificações representam uma oportunidade de atualização profissional em segmentos que vêm registrando crescimento nos últimos anos.

“São cursos que ampliam as possibilidades de atuação dos profissionais e acompanham uma demanda crescente por serviços voltados ao bem-estar, à saúde integrativa e aos cuidados estéticos. Além disso, podem contribuir para a geração de renda e para o fortalecimento do empreendedorismo”, afirma.

Forrechi também orienta os candidatos a verificarem cuidadosamente os requisitos antes da matrícula presencial. “É importante que os interessados confiram toda a documentação exigida e observem os critérios de participação. Mesmo quando as vagas já estiverem preenchidas, vale a pena realizar a inscrição como suplente, pois podem surgir oportunidades durante o processo de confirmação das matrículas”, ressalta.

Após a pré-inscrição no VixCursos, os candidatos convocados deverão comparecer à matrícula presencial promovida pelo Senac-ES, apresentando documento de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência atualizado e, quando exigido, documentação que comprove a atuação profissional na área.

Serviço

Cursos gratuitos de qualificação profissional – Senac/Programa de Gratuidade

Local: Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão) – Rua Rosilda Falcão dos Anjos, 150, Mário Cypreste.

Informações: (27) 98125-0964 (Semcid/Gerência de Qualificação do Trabalhador)

Inscrições: pelo site VixCursos

Qualificações

Aromaterapia Aplicada à Massagem

Período: 16 a 26 de junho

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 36 horas

Vagas: 12

Pré-requisitos: morar ou trabalhar em Vitória, ter 18 anos ou mais, estar cursando ou ter concluído formação nas áreas de Estética, Massoterapia ou Fisioterapia ou possuir atuação comprovada na área de beleza e estética.

Ventosaterapia e Moxabustão