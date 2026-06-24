Vitória se destaca no país em ranking de informação contábil
Vitória alcançou destaque nacional ao conquistar o 2º lugar na categoria Capitais, na modalidade Desempenho Nacional, do IV Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O município obteve a pontuação de 99,90%, evidenciando a excelência na qualidade das informações contábeis e fiscais enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).
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O resultado é baseado no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi, que avalia os relatórios e demonstrativos contábeis enviados por todos os entes federativos do país. A iniciativa tem contribuído para elevar o padrão das informações fiscais no Brasil, estimulando boas práticas e o aprimoramento contínuo dos processos internos.
Representando Vitória na premiação, estiveram presentes o subsecretário da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), Riller Pedro Sidequersky, e o subsecretário de Contabilidade, Fernando Antonio Barcellos, que acompanharam o reconhecimento ao trabalho técnico desenvolvido pelas equipes responsáveis pela organização, validação e envio das informações ao sistema.
A conquista reforça o compromisso da Prefeitura de Vitória com a transparência, a eficiência na gestão pública e a qualidade dos dados fiscais, fundamentais para o controle social e para a tomada de decisões estratégicas que impactam diretamente a vida da população.
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