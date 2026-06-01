Vozes Literárias estreia com bate-papo sobre arte, memória e literatura feminina

O projeto Entrelaçadas realiza, no próximo sábado (6), o primeiro encontro do Vozes Literárias, iniciativa que propõe encontros entre mulheres, literatura, memória e troca de experiências na Casa Cultural Maria José Menezes, no Centro de Vitória. A convidada desta edição será a escritora, poetisa e musicista Sonia Saadi de Barros, com mediação da escritora Regina Menezes Loureiro.

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Natural de Ibiraçu, Sonia Saadi construiu uma trajetória marcada pela dedicação à música, à educação e à literatura. Formada pela Faculdade de Música do Espírito Santo e pós-graduada pela Escola Superior de Música Santa Marcelina, em São Paulo, atuou como professora titular na área musical e hoje dedica-se também à produção literária e cultural.

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Integrante da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras, onde ocupa a cadeira 23, cuja patronesse é Maria Ortiz, Sonia é autora de poesias, livros infantojuvenis e participante de diversas antologias literárias. Também lançou produções musicais independentes, entre elas o trabalho “Uma poeta ao piano”, em parceria com David Cruz.

O encontro será um espaço de conversa, partilha e aproximação entre público e autora, promovendo reflexões sobre arte, literatura capixaba, memória e vivências femininas. A proposta do Vozes Literárias é fortalecer a valorização da produção cultural feminina capixaba e incentivar a leitura.

Segundo Regina Menezes Loureiro, uma das idealizadoras do projeto e mediadora do encontro, o Vozes Literárias dará espaço para outras escritoras e suas trajetórias na cultura capixaba.

“Queremos criar encontros onde as mulheres possam compartilhar suas histórias, suas experiências e seus processos criativos de forma sensível e verdadeira. Receber Sonia Saadi neste primeiro encontro é uma alegria, porque sua trajetória inspira pela delicadeza, pela arte e pelo compromisso com a cultura”, destaca.

O Vozes Literárias acontece no dia 06 de junho (sábado), a partir das 9h, na Casa Cultural Maria José Menezes, localizada na Rua Barão de Monjardim, 66, Centro de Vitória. As atividades do projeto são gratuitas.

Entrelaçadas

Idealizado pelas escritoras capixabas Regina Menezes Loureiro e Claudia Sabadini, o Entrelaçadas é um projeto cultural realizado pela Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural (Adecult), com patrocínio da Vale por meio da Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura).

A iniciativa promove formação literária e fortalecimento social de mulheres, especialmente em situação de vulnerabilidade, por meio da integração entre leitura, escrita e crochê.

A proposta utiliza a literatura e o artesanato como ferramentas de expressão, acolhimento e construção de autonomia, criando espaços de troca, convivência e desenvolvimento pessoal.

Entre as ações previstas estão oficinas semanais de leitura, escrita e crochê, encontros mensais do Vozes Literárias e, ao final do projeto, a realização do Festival Literário Entrelaçadas. A primeira edição acontece na Casa Cultural Maria José Menezes, no Centro de Vitória, fortalecendo o acesso da comunidade às atividades culturais e formativas desenvolvidas pelo projeto.

Vozes Literárias – Projeto Entrelaçadas