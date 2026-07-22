A resposta de Ricardo Ferraço e a expectativa do presidente do PSD após encontro
Ainda nesta quarta-feira, o presidente estadual do PSD deve se reunir com o deputado federal Helder Salomão (PT), que também é pré-candidato ao Governo do Espírito Santo.
A aproximação entre o PSD e o grupo político do governador Ricardo Ferraço (MDB) ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (22). O presidente estadual da sigla e prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, se reuniu com Ricardo na Residência Oficial da Praia da Costa, em Vila Velha. O encontro durou cerca de 30 minutos e teve apenas a participação dos dois dirigentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nas negociações, estão o nome da primeira-dama de Colatina, Lívia Vasconcelos, para ocupar a vaga de vice na chapa de Ricardo Ferraço e uma vaga para Sérgio Meneguelli disputar o Senado.
De acordo com informações divulgadas pela coluna de Letícia Gonçalves, do portal A Gazeta, após a conversa, a chefe de gabinete de Ricardo Ferraço, Flávia Mignoni, afirmou que o governador ouvirá os partidos aliados antes de dar uma resposta ao dirigente do PSD.
Apesar de o PSD manter aberta a possibilidade de lançar candidatura própria ao Palácio Anchieta, com o ex-governador Paulo Hartung, e ao Senado, com o deputado estadual Sérgio Meneguelli, Renzo demonstrou confiança em um entendimento com o grupo de Ricardo Ferraço e do ex-governador Renato Casagrande (PSB), que é pré-candidato ao Senado.
O principal obstáculo para essa composição é a histórica rivalidade política entre Hartung e os dois líderes, mas Renzo acredita que esse impasse pode ser superado. Inclusive, declarou à coluna de Vitor Vogas que tem certeza de que pode haver uma reconciliação entre ambos.
Ainda nesta quarta-feira, o presidente estadual do PSD deve se reunir com o deputado federal Helder Salomão (PT), que também é pré-candidato ao Governo do Espírito Santo.
O PSD estava alinhado ao projeto eleitoral do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). No entanto, o cenário político mudou após Pazolini se aliar ao PL, levando o PSD a reavaliar sua estratégia para as eleições de 2026.
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