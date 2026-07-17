Abraços e convite para brincar surpreendem policiais no ES

Um abraço espontâneo e um convite para jogar bola transformaram a rotina de policiais militares no Bairro do Romão, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (16).

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A equipe da Patrulha de Aglomerados realizava um patrulhamento a pé quando encontrou crianças brincando na quadra da comunidade. Durante a aproximação, uma delas abraçou um dos militares e afirmou que gostaria de seguir a mesma profissão quando crescesse.

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Logo depois, os pequenos convidaram os policiais para participar da partida de futsal. Mesmo uniformizados e com os equipamentos de trabalho, os militares aceitaram o desafio e entraram na quadra.

Durante alguns minutos, o patrulhamento deu espaço aos passes, chutes e sorrisos. A cena chamou a atenção de moradores que passavam pelo local e acompanharam o momento de aproximação entre os agentes e as crianças.

Segundo um dos policiais, manifestações de confiança como essa ajudam a dar sentido ao trabalho realizado diariamente nas comunidades.

“Ver que a nossa presença desperta neles sentimentos de confiança e o sonho de um futuro melhor é a maior recompensa que poderíamos ter”, afirmou.

A Polícia Militar destacou que ações de proximidade também integram o policiamento comunitário, que busca fortalecer o diálogo e criar vínculos entre os agentes de segurança e os moradores.