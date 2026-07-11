Acidente envolvendo retroescavadeira e carro deixa um morto e feridos em rodovia no ES

Um homem de 59 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um acidente registrado na noite de sexta-feira (10), na ES-257, na altura de Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A colisão envolveu um carro de passeio e uma retroescavadeira que seguia pelo acostamento da rodovia.

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As vítimas feridas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao Hospital São Camilo. O nome do motorista que morreu não havia sido divulgado.

As informações levantadas pela Polícia Militar apontam que o automóvel atingiu a parte traseira da retroescavadeira enquanto trafegava pela rodovia.

No momento da batida, a máquina seguia pelo acostamento com as luzes de sinalização ligadas, porém sem o acompanhamento de um veículo batedor.

Após a ocorrência, o operador da retroescavadeira foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.