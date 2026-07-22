Adolescente é apreendido com drogas e quase R$ 1 mil em Vitória

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com mais de 190 porções de drogas, rádios comunicadores e aproximadamente R$ 980 em dinheiro no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Contra ele também havia um mandado de busca e apreensão em aberto.

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A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (21), durante uma operação da Patrulha de Aglomerados do 1º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Serviço Reservado. A ação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região.

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Durante o patrulhamento por um beco do bairro, os militares viram o adolescente correr ao perceber a presença da equipe.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), ele dispensou duas bolsas e um rádio comunicador durante a fuga. Os policiais acompanharam o jovem e conseguiram abordá-lo. Com ele, encontraram R$ 371 em dinheiro e dois celulares.

Nas bolsas abandonadas durante a fuga, os militares localizaram:

78 pedras de crack;

42 pinos de cocaína;

64 porções de maconha;

seis porções de skunk;

quatro unidades de haxixe;

R$ 608,50 em notas fracionadas;

dois rádios comunicadores;

duas baterias sobressalentes.

De acordo com a PM, os rádios estavam sintonizados na frequência utilizada pelo tráfico local. As drogas estavam embaladas e prontas para comercialização.

Somando os valores encontrados com o adolescente e nas bolsas, os policiais apreenderam R$ 979,50.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), junto com as drogas, o dinheiro e os demais materiais apreendidos. Na unidade policial, os agentes confirmaram que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele. O caso ficou sob responsabilidade da Polícia Civil.