Adolescente é apreendido com drogas e quase R$ 1 mil em Vitória
Adolescente de 17 anos com mandado em aberto foi apreendido com drogas, rádios comunicadores e cerca de R$ 980 em Vitória.
Um adolescente de 17 anos foi apreendido com mais de 190 porções de drogas, rádios comunicadores e aproximadamente R$ 980 em dinheiro no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Contra ele também havia um mandado de busca e apreensão em aberto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (21), durante uma operação da Patrulha de Aglomerados do 1º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Serviço Reservado. A ação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região.
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Durante o patrulhamento por um beco do bairro, os militares viram o adolescente correr ao perceber a presença da equipe.
Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), ele dispensou duas bolsas e um rádio comunicador durante a fuga. Os policiais acompanharam o jovem e conseguiram abordá-lo. Com ele, encontraram R$ 371 em dinheiro e dois celulares.
Nas bolsas abandonadas durante a fuga, os militares localizaram:
- 78 pedras de crack;
- 42 pinos de cocaína;
- 64 porções de maconha;
- seis porções de skunk;
- quatro unidades de haxixe;
- R$ 608,50 em notas fracionadas;
- dois rádios comunicadores;
- duas baterias sobressalentes.
De acordo com a PM, os rádios estavam sintonizados na frequência utilizada pelo tráfico local. As drogas estavam embaladas e prontas para comercialização.
Somando os valores encontrados com o adolescente e nas bolsas, os policiais apreenderam R$ 979,50.
O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), junto com as drogas, o dinheiro e os demais materiais apreendidos. Na unidade policial, os agentes confirmaram que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele. O caso ficou sob responsabilidade da Polícia Civil.
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