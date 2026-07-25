Agência de turismo capixaba promove “Encontro dos Chifrudos” no ES

Depois de organizar uma excursão voltada para pessoas solteiras, uma agência de turismo capixaba anunciou uma nova proposta bem-humorada: o “Encontro dos Chifrudos”.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O passeio acontecerá no dia 8 de agosto, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. A programação promete música, diversão e momentos de descontração entre os participantes.

Leia também: Workshop gratuito debate riscos da Reforma Tributária para entidades sociais

A iniciativa ganhou repercussão nas redes sociais pelo nome irreverente e pela proposta de transformar experiências amorosas frustradas em uma oportunidade de passeio e novas amizades.

Segundo a divulgação, o pacote inclui transporte climatizado e acompanhamento de guia credenciado.

Os participantes poderão embarcar em Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica. A organização orienta que os interessados reservem as vagas antecipadamente.

Ao chegar a Santa Teresa, o grupo seguirá para a tradicional Rua do Lazer. Depois, a programação continuará na Cervejaria Teresense.

Evento ganhou música oficial

A agência também divulgou uma música oficial para promover o encontro. Nas redes sociais, a organização convida o público a entrar no clima do evento e compartilhar qual trecho da canção mais combina com sua história.

Apesar do nome bem-humorado, a proposta é oferecer um dia de convivência, turismo e entretenimento em um dos destinos mais visitados da região serrana capixaba.