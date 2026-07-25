Agência de turismo capixaba promove “Encontro dos Chifrudos” no ES
Excursão acontece no dia 8 de agosto, com embarques em quatro cidades da Grande Vitória e programação na Rua do Lazer e em uma cervejaria de Santa Teresa.
Depois de organizar uma excursão voltada para pessoas solteiras, uma agência de turismo capixaba anunciou uma nova proposta bem-humorada: o “Encontro dos Chifrudos”.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O passeio acontecerá no dia 8 de agosto, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. A programação promete música, diversão e momentos de descontração entre os participantes.
Leia também: Workshop gratuito debate riscos da Reforma Tributária para entidades sociais
A iniciativa ganhou repercussão nas redes sociais pelo nome irreverente e pela proposta de transformar experiências amorosas frustradas em uma oportunidade de passeio e novas amizades.
Segundo a divulgação, o pacote inclui transporte climatizado e acompanhamento de guia credenciado.
Os participantes poderão embarcar em Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica. A organização orienta que os interessados reservem as vagas antecipadamente.
Ao chegar a Santa Teresa, o grupo seguirá para a tradicional Rua do Lazer. Depois, a programação continuará na Cervejaria Teresense.
Evento ganhou música oficial
A agência também divulgou uma música oficial para promover o encontro. Nas redes sociais, a organização convida o público a entrar no clima do evento e compartilhar qual trecho da canção mais combina com sua história.
Apesar do nome bem-humorado, a proposta é oferecer um dia de convivência, turismo e entretenimento em um dos destinos mais visitados da região serrana capixaba.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726