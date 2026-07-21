Aliado de Pazolini, Magno Malta quer Meneguelli e Evair fora do caminho da filha na disputa pelo Senado

Aliado do ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao Governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), o senador Magno Malta (PL) impôs um veto que altera o desenho da chapa da direita para as eleições de 2026. Como condição para manter o acordo político com o Republicanos, Malta barrou as possíveis candidaturas de Sergio Meneguelli (PSD) e Evair de Melo (Republicanos) ao Senado, priorizando o projeto eleitoral de sua filha, Maguinha Malta (PL), que é pré-candidata à Câmara Alta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Agência Congresso, a exigência integra o entendimento firmado entre PL e Republicanos para a composição da aliança liderada por Pazolini. Na prática, a imposição retira da disputa dois nomes considerados competitivos dentro do mesmo campo político, abrindo espaço para que Maguinha Malta dispute o Senado sem enfrentar adversários de peso da direita.

A estratégia fortalece o projeto político da filha do senador, que conta com o apoio das duas principais lideranças do Republicanos no Espírito Santo: Lorenzo Pazolini e o presidente estadual da legenda, Erick Musso. A avaliação nos bastidores é que tanto Sergio Meneguelli quanto Evair de Melo possuem maior potencial eleitoral que Maguinha, que nunca disputou ou venceu uma eleição e ainda é pouco conhecida pelo eleitorado capixaba.

O portal ainda aponta que dirigentes partidários interpretam a decisão como uma mudança de rumo que surpreendeu aliados. Um dirigente do PSD afirmou à Agência Congresso, que, sem o capital político do pai, Maguinha dificilmente teria viabilidade eleitoral para disputar uma vaga majoritária.

Pelo acordo político, Magno Malta teria exigido que sua filha seja o primeiro nome ao Senado da coligação encabeçada por Pazolini. Como consequência, Evair de Melo e Sergio Meneguelli ficariam impedidos de disputar o mesmo cargo pela aliança, apesar de ambos serem apontados como nomes com forte capacidade de transferência de votos para a chapa majoritária.

Rasteira política

A decisão também produz efeitos diretos dentro do Republicanos. O veto à eventual candidatura de Evair de Melo ao Senado conta com o respaldo de Erick Musso, presidente estadual do partido. Musso é pré-candidato a deputado federal e interlocutores avaliam que uma candidatura de Evair à Câmara dos Deputados fortaleceria significativamente a chapa proporcional da legenda, aumentando as chances de eleição de outros candidatos republicanos.

O movimento, entretanto, cria um novo desafio para Lorenzo Pazolini e Erick Musso. Ambos ainda trabalham para atrair o PSD à coligação, mas a exclusão de Sergio Meneguelli da disputa pelo Senado pode dificultar esse entendimento.

Meneguelli já deixou claro a aliados que, caso seja novamente impedido de disputar o Senado, não pretende concorrer a qualquer outro cargo nas eleições de 2026. O ex-prefeito de Colatina foi o deputado estadual mais votado do Espírito Santo na última eleição e permanece como um dos nomes de maior densidade eleitoral no Estado.

Nos bastidores da política capixaba, cresce a avaliação de que, caso fique fora da chapa da direita, Meneguelli poderá migrar para o palanque do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição e atualmente apontado entre os principais nomes da disputa estadual.

Já o deputado federal Evair de Melo adota um discurso mais cauteloso. Pessoas próximas afirmam que ele não acredita em uma ruptura definitiva dentro do grupo político e mantém a expectativa de que o cenário ainda possa ser revertido.

Evair sustenta que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como o nome para disputar o Senado pelo Espírito Santo e, por isso, prefere aguardar a definição das articulações antes de tomar qualquer decisão política.

As informações são da Agência Congresso.