Anvisa promove webinar sobre medidas de proteção à saúde pública
A organização também disponibilizará uma pesquisa de satisfação. O objetivo é avaliar a experiência do público e reunir informações sobre o seminário realizado.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizará, no dia 29 de julho, às 15h, um webinar para explicar a aplicação de medidas administrativas adotadas diante de possíveis riscos à saúde da população. A participação será gratuita e não exigirá inscrição prévia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com o tema “A aplicação das Medidas Acautelatórias no PAS — Processo Administrativo Sanitário”, o seminário on-line abordará o papel e a importância de ações preventivas, como interdições e apreensões.
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Essas medidas podem ser aplicadas de forma imediata quando as autoridades sanitárias identificam uma situação de risco iminente à saúde pública. O encontro pretende esclarecer como esses procedimentos são utilizados no âmbito do Processo Administrativo Sanitário.
Durante a transmissão, os participantes poderão acompanhar as explicações dos apresentadores e interagir por meio da plataforma digital. Ao final do evento, a Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (ASNVS) emitirá certificado de participação.
O que é um webinar?
Webinar é um seminário transmitido pela internet. O formato permite que os participantes acompanhem apresentações remotamente e interajam com os responsáveis pelo conteúdo.
A Anvisa mantém uma página específica com informações sobre os webinares promovidos pela agência.
Serviço
Webinar “A aplicação das Medidas Acautelatórias no PAS”
- Dia: 29 de julho
- Horário: às 15h
- Página de acesso:
https://events.teams.microsoft.com/event/90771be2-ceef-44e3-a9d8-0c06ba3b5156@b67af23f-c3f3-4d35-80c7-b7085f5edd81
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