Anvisa promove webinar sobre medidas de proteção à saúde pública

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizará, no dia 29 de julho, às 15h, um webinar para explicar a aplicação de medidas administrativas adotadas diante de possíveis riscos à saúde da população. A participação será gratuita e não exigirá inscrição prévia.

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Com o tema “A aplicação das Medidas Acautelatórias no PAS — Processo Administrativo Sanitário”, o seminário on-line abordará o papel e a importância de ações preventivas, como interdições e apreensões.

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Essas medidas podem ser aplicadas de forma imediata quando as autoridades sanitárias identificam uma situação de risco iminente à saúde pública. O encontro pretende esclarecer como esses procedimentos são utilizados no âmbito do Processo Administrativo Sanitário.

Durante a transmissão, os participantes poderão acompanhar as explicações dos apresentadores e interagir por meio da plataforma digital. Ao final do evento, a Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (ASNVS) emitirá certificado de participação.

O que é um webinar?

Webinar é um seminário transmitido pela internet. O formato permite que os participantes acompanhem apresentações remotamente e interajam com os responsáveis pelo conteúdo.

A Anvisa mantém uma página específica com informações sobre os webinares promovidos pela agência.

Serviço

Webinar “A aplicação das Medidas Acautelatórias no PAS”