Biblioteca Pública do Espírito Santo celebra 171 anos com exposição comemorativa

A Biblioteca Pública do Espírito Santo Levy Cúrcio da Rocha (BPES), na Praia do Suá,

Vitória, celebra 171 anos de existência com uma exposição especial aberta ao público até o

fim do mês de julho. A mostra reúne fotografias, documentos e registros históricos que

apresentam momentos marcantes da trajetória da instituição desde sua fundação, em 1855. A

entrada é gratuita.

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Os visitantes também poderão acompanhar a evolução de iniciativas que aproximam a

biblioteca da população, como a Biblioteca Móvel e a Biblioteca Transcol. Além da

exposição principal, outras mostras celebram datas importantes e prestam homenagem a

acontecimentos e personalidades do mês, como os 120 anos de nascimento de Mário

Quintana (30), o Dia Mundial do Rock (13), o Dia dos Avós (26) e o Dia da

Amizade (20).

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Paralelamente às comemorações pelos 171 anos, a Biblioteca passa, desde abril, por um

processo de modernização de sua infraestrutura. Com investimento de R$ 2,460 milhões,

provenientes do Tesouro Estadual, a reforma prevê a renovação completa do sistema de

climatização, com a substituição e instalação de novos equipamentos. Também estão sendo

realizadas adequações na cobertura, com instalação de telhas termoacústicas, melhorias na

drenagem e recuperação do telhado.

A obra inclui ainda a troca de forros, pintura, impermeabilização e modernização do sistema

elétrico, com novos quadros de energia, iluminação em LED, reforço na segurança das

instalações e implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA),

que protege o prédio contra raios. A execução dos serviços é realizada pelo Departamento de

Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Histórico

Quinta biblioteca pública estadual criada no Brasil, a BPES foi inaugurada em 16 de julho de

1855 com o nome de Biblioteca Provincial, ocupando uma das salas do segundo pavimento

do então Palácio do Governo, atual Palácio Anchieta.

Sua criação foi iniciativa do advogado e historiador Braz da Costa Rubim (1812–1871),

responsável pela doação dos 400 primeiros volumes do acervo. Em 1926, a biblioteca foi

transferida, juntamente com o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (Apees), para um

prédio próprio na Rua Pedro Palácios, na Cidade Alta, em Vitória. Já em 1979, passou a

ocupar a sede atual, na Praia do Suá.

Exposição “171 anos da Biblioteca Pública do Espírito Santo”