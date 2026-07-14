Biblioteca Pública do Espírito Santo celebra 171 anos com exposição comemorativa
Programação especial segue até o fim de julho. Paralelamente às festividades, a Biblioteca passa por obras de modernização de sua infraestrutura.
A Biblioteca Pública do Espírito Santo Levy Cúrcio da Rocha (BPES), na Praia do Suá,
Vitória, celebra 171 anos de existência com uma exposição especial aberta ao público até o
fim do mês de julho. A mostra reúne fotografias, documentos e registros históricos que
apresentam momentos marcantes da trajetória da instituição desde sua fundação, em 1855. A
entrada é gratuita.
Os visitantes também poderão acompanhar a evolução de iniciativas que aproximam a
biblioteca da população, como a Biblioteca Móvel e a Biblioteca Transcol. Além da
exposição principal, outras mostras celebram datas importantes e prestam homenagem a
acontecimentos e personalidades do mês, como os 120 anos de nascimento de Mário
Quintana (30), o Dia Mundial do Rock (13), o Dia dos Avós (26) e o Dia da
Amizade (20).
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Paralelamente às comemorações pelos 171 anos, a Biblioteca passa, desde abril, por um
processo de modernização de sua infraestrutura. Com investimento de R$ 2,460 milhões,
provenientes do Tesouro Estadual, a reforma prevê a renovação completa do sistema de
climatização, com a substituição e instalação de novos equipamentos. Também estão sendo
realizadas adequações na cobertura, com instalação de telhas termoacústicas, melhorias na
drenagem e recuperação do telhado.
A obra inclui ainda a troca de forros, pintura, impermeabilização e modernização do sistema
elétrico, com novos quadros de energia, iluminação em LED, reforço na segurança das
instalações e implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
que protege o prédio contra raios. A execução dos serviços é realizada pelo Departamento de
Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
Histórico
Quinta biblioteca pública estadual criada no Brasil, a BPES foi inaugurada em 16 de julho de
1855 com o nome de Biblioteca Provincial, ocupando uma das salas do segundo pavimento
do então Palácio do Governo, atual Palácio Anchieta.
Sua criação foi iniciativa do advogado e historiador Braz da Costa Rubim (1812–1871),
responsável pela doação dos 400 primeiros volumes do acervo. Em 1926, a biblioteca foi
transferida, juntamente com o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (Apees), para um
prédio próprio na Rua Pedro Palácios, na Cidade Alta, em Vitória. Já em 1979, passou a
ocupar a sede atual, na Praia do Suá.
Exposição “171 anos da Biblioteca Pública do Espírito Santo”
- Data: Até 31 de julho
- Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
- Local: Biblioteca Pública Estadual Levy Cúrcio da Rocha, Avenida João Batista Parra, 165
- –Praia do Suá, Vitória
- Entrada gratuita
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