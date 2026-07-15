Apoio de Lorenzo Pazolini a Flávio Bolsonaro: rejeição e decepção dão o tom

A análise de sentimento realizada pela Agência Candela mostrou a capacidade da polarização nacional de “descer” para a disputa capixaba. Conforme mostra estudo assinado pela consultora em estratégia e comunicação política Ananda Miranda, uma parte relevante da reação favoreceu diretamente o pré-candidato Helder Salomão (PT), que, segundo o Agregador de Pesquisas candela_, está estagnado entre 9% e 10% nas intenções de voto e, em vários comentários, revelou também um nível de rejeição considerável a Pazolini.

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Chama atenção o fato de o governador Ricardo Ferraço aparecer quatro vezes menos em comparação a Helder Salomão. Enquanto as menções ao candidato do Lula somam 447 comentários, as do atual governador chegam a 110. Isso sugere uma desvantagem causada justamente pela polarização que se instalou no debate nas redes.

A decepção surge como o segundo sentimento negativo mais recorrente em relação à candidatura do ex-prefeito de Vitória, presente em cerca de 26% dos comentários negativos. As próximas pesquisas vão poder mostrar se esse sentimento se consolidará, caso a intenção de voto de Pazolini recue.

Os escândalos do Banco Master e das rachadinhas associadas a Flávio Bolsonaro se somam à rejeição ao nome do candidato presidenciável e criam um contraste direto com a imagem pública construída por Lorenzo Pazolini, que tem baseado sua candidatura em torno da bandeira da anticorrupção representada pela repetição da frase “Mãos Limpas”, sempre com as palmas das mãos para cima, num gesto que reforça a frase.

Por fim, vale destacar a diferença de rejeição entre as duas redes analisadas: no Instagram, 75,9% dos comentários foram negativos; no Facebook, 51,1%. O Facebook é uma rede usada por um público mais velho que, segundo pesquisas nacionais, tende a ser mais conservador e, ainda assim, os comentários positivos por lá chegaram a apenas 38,4%.

Se politicamente é importante o apoio do PL à candidatura do ex-prefeito em Vitória, por conta de fundo eleitoral e tempo de televisão, essas mesmas vantagens oferecidas pelo partido da família Bolsonaro terão que ajudá-lo a romper a rejeição que a sigla traz. Deve ter sido uma escolha mais ou menos difícil.