Atropelamento em Cachoeiro; vítima atravessava faixa de pedestre quando foi atingida

Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta no início da tarde deste domingo (12), no bairro Aeroporto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro à vítima.

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De acordo com as primeiras informações, o atropelamento ocorreu enquanto a vítima atravessava a via pela faixa de pedestres.

Imagens registradas por testemunhas mostram ambulâncias do Samu, um ônibus parado na pista e uma grande movimentação de pessoas acompanhando o trabalho das equipes de emergência. O trânsito na região ficou parcialmente interrompido durante o atendimento.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica do acidente, a identidade da vítima ou o estado de saúde dela.