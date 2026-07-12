Atropelamento em Cachoeiro; vítima atravessava faixa de pedestre quando foi atingida
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foram acionadas para prestar socorro à vítima.
Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta no início da tarde deste domingo (12), no bairro Aeroporto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro à vítima.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com as primeiras informações, o atropelamento ocorreu enquanto a vítima atravessava a via pela faixa de pedestres.
Imagens registradas por testemunhas mostram ambulâncias do Samu, um ônibus parado na pista e uma grande movimentação de pessoas acompanhando o trabalho das equipes de emergência. O trânsito na região ficou parcialmente interrompido durante o atendimento.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica do acidente, a identidade da vítima ou o estado de saúde dela.
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