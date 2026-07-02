Biólogo registra cachorro-do-mato em reserva no Sul do ES
Animal foi registrado na Reserva Kaetés, na divisa entre Castelo e Vargem Alta, durante monitoramento da biodiversidade.
Um encontro raro com um cachorro-do-mato surpreendeu o biólogo Gabriel Falquetto na Reserva Kaetés, na divisa entre Castelo e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O registro aconteceu na noite da última quarta-feira (1º).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O animal, da espécie Cerdocyon thous, se aproximou a cerca de dois metros do biólogo. Em seguida, observou o ambiente, cheirou o local com cautela e continuou seu caminho pela reserva.
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Apesar de ser uma espécie relativamente comum na região, o cachorro-do-mato não costuma ser visto de perto com facilidade. Isso acontece porque o animal tem hábitos discretos e comportamento arisco.
O registro chamou atenção justamente pela proximidade e pela tranquilidade do encontro. Para o biólogo, que atua no monitoramento da biodiversidade da Reserva Kaetés, o momento foi especial.
“A Reserva Kaetés sempre nos proporciona encontros incríveis. O cachorro-do-mato é uma espécie relativamente comum na região, mas seus hábitos discretos e comportamento arisco fazem com que registros como esse sejam especiais. Fico muito feliz por ter conseguido registrar esse momento”, relatou Gabriel Falquetto.
O cachorro-do-mato apareceu de forma curiosa, permaneceu por alguns instantes perto do local e depois retornou ao seu trajeto natural. O flagrante reforça a importância das áreas preservadas para a manutenção da fauna silvestre no Espírito Santo.
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