Biólogo registra cachorro-do-mato em reserva no Sul do ES

Um encontro raro com um cachorro-do-mato surpreendeu o biólogo Gabriel Falquetto na Reserva Kaetés, na divisa entre Castelo e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O registro aconteceu na noite da última quarta-feira (1º).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O animal, da espécie Cerdocyon thous, se aproximou a cerca de dois metros do biólogo. Em seguida, observou o ambiente, cheirou o local com cautela e continuou seu caminho pela reserva.

Leia mais: Dois condenados por crimes sexuais são presos em Itapemirim

Apesar de ser uma espécie relativamente comum na região, o cachorro-do-mato não costuma ser visto de perto com facilidade. Isso acontece porque o animal tem hábitos discretos e comportamento arisco.

O registro chamou atenção justamente pela proximidade e pela tranquilidade do encontro. Para o biólogo, que atua no monitoramento da biodiversidade da Reserva Kaetés, o momento foi especial.

“A Reserva Kaetés sempre nos proporciona encontros incríveis. O cachorro-do-mato é uma espécie relativamente comum na região, mas seus hábitos discretos e comportamento arisco fazem com que registros como esse sejam especiais. Fico muito feliz por ter conseguido registrar esse momento”, relatou Gabriel Falquetto.

O cachorro-do-mato apareceu de forma curiosa, permaneceu por alguns instantes perto do local e depois retornou ao seu trajeto natural. O flagrante reforça a importância das áreas preservadas para a manutenção da fauna silvestre no Espírito Santo.