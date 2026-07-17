Borra de café vira fertilizante orgânico em Cachoeiro

A borra de café que antes seria descartada tem ganhado uma nova finalidade na unidade da BRK em Cachoeiro de Itapemirim. A concessionária passou a reaproveitar o resíduo na produção de fertilizante orgânico por meio de um gongolário — estrutura utilizada para compostagem com gongolos — reforçando, na prática, seu compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental.

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A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à gestão consciente de resíduos e à promoção da economia circular dentro da empresa. No processo, a borra de café é destinada ao gongolário, onde passa por decomposição natural e se transforma em um composto rico em nutrientes, que pode ser utilizado no solo, contribuindo para o desenvolvimento de plantas e a melhoria da qualidade ambiental das áreas verdes.

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Além de reduzir o volume de resíduos descartados, a prática evidencia como atitudes simples do dia a dia podem gerar impactos positivos significativos. A proposta também tem caráter educativo, incentivando funcionários e a própria comunidade a adotarem hábitos mais sustentáveis em suas rotinas.

Esse tipo de iniciativa ganha ainda mais relevância diante do cenário nacional: cerca de 45% a 50% de todo o lixo gerado no Brasil é composto por resíduos orgânicos, como restos de alimentos, mas apenas uma parcela muito pequena desse volume é reaproveitada por meio de compostagem. Ou seja, grande parte desse material ainda é descartada em aterros, onde poderia ser transformada em insumo útil, como adubo natural, reduzindo impactos ambientais.

“Essa é uma iniciativa simples, mas com um impacto ambiental muito relevante. Ao transformar um resíduo comum em fertilizante, conseguimos reduzir descartes e, ao mesmo tempo, reaproveitar matéria orgânica de forma eficiente e sustentável. É uma forma prática de mostrar que pequenas mudanças de hábito fazem diferença”, destaca André Borges, gerente de operações da BRK.

A ação está alinhada às diretrizes de sustentabilidade da companhia, que incluem a redução na geração de resíduos, o incentivo ao reaproveitamento de materiais e a busca contínua por soluções inovadoras. Nacionalmente, políticas públicas e planos setoriais também apontam para a necessidade de ampliar o reaproveitamento de resíduos orgânicos e reduzir sua destinação a aterros, contribuindo para a diminuição de emissões de gases de efeito estufa e para a preservação dos recursos naturais.

No contexto do saneamento, iniciativas como essa reforçam a importância da gestão integrada dos recursos naturais, já que o cuidado com o solo e o descarte adequado de resíduos também influenciam diretamente na preservação dos mananciais e na qualidade da água.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a BRK vem ampliando suas ações voltadas à sustentabilidade, mostrando que é possível aliar operação, inovação e consciência ambiental. Mais do que uma solução interna, o reaproveitamento da borra de café se torna um exemplo acessível à população, demonstrando que práticas sustentáveis podem começar com atitudes simples dentro de casa e gerar benefícios coletivos para toda a cidade.