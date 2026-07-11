BR-101: batida termina com morte de motociclista em trecho da rodovia no ES
Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos envolvidos eram uma Honda CG 160 vermelha e um Nissan Versa branco.
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro terminou com a morte de um motociclista na madrugada deste sábado (11), na BR-101, em Linhares.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ocorrência foi registrada por volta de 1h, no bairro Bebedouro. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos envolvidos eram uma Honda CG 160 vermelha e um Nissan Versa branco.
Com o impacto da batida, o motociclista morreu. A vítima ainda não teve a identidade divulgada pelas autoridades. O motorista do carro permaneceu no local após o acidente e não sofreu ferimentos.
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