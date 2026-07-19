Cachoeiro: Avenida de Lazer altera trânsito neste domingo

Motoristas, em Cachoeiro, devem ficar atentos às mudanças no trânsito neste domingo (19). A realização de mais uma edição do projeto Avenida de Lazer provocará interdições em duas regiões da cidade.

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Um trecho da Avenida Beira Rio ficará fechado para a circulação de veículos das 6h30 às 11h30. O bloqueio começará na Praça Jerônimo Monteiro, na altura da Ponte Karin Tanure. A interdição seguirá até a Rua Pedro Dias, em frente à ponte de pedestres Governador João Bley.

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A Avenida Dr. Félix Cheim também terá mudanças durante a manhã. O trânsito ficará interrompido das 8h às 11h. A interdição começará no início da avenida, no bairro IBC, e seguirá até a Rua Dário Cunha, nas proximidades do Cemitério Park.

Os condutores que circulam pelas duas regiões deverão buscar caminhos alternativos. A orientação também é planejar o deslocamento com antecedência. A Avenida Beira Rio costuma registrar um fluxo maior de veículos. Por isso, os motoristas precisam redobrar a atenção para evitar atrasos e outros transtornos.