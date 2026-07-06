Cachoeiro promove caminhada gratuita até a Pedra do Índio

Quem gosta de atividades ao ar livre tem compromisso marcado, no domingo (19), quando a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), realiza a caminhada até a Pedra do Índio – uma ótima opção para quem gosta de atividade física, aventura e contato com a natureza.

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A concentração começa às 5h, na rua João Sasso, em frente à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), com partida 30 minutos depois. O trajeto, de 10 km entre ida e volta, oferece belas paisagens e vistas panorâmicas da região do bairro São Geraldo.

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Para participar da caminhada, é preciso ter cadastro no site Gestão Esportiva de Cachoeiro. Quem ainda não tem deve acessar o endereço eletrônico: https://apps.cachoeiro.es.gov.br/gestao-esportiva/corridas, preencher os dados solicitados e fazer a inscrição. As pessoas já cadastradas precisam apenas acessar o sistema e efetuar a inscrição.

“A ação é mais uma opção de lazer para a população de Cachoeiro, que busca proporcionar atividade física e contato com a natureza, além de dar visibilidade e explorar o potencial turístico do município”, aponta Rodolpho Maia, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

Caminhada Pedra do Índio