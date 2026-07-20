Cachoeiro recebe cinema itinerante gratuito para famílias
Em caso de chuva, a programação será mantida no mesmo local.
A cultura, a sustentabilidade e o cinema vão se encontrar em Cachoeiro de Itapemirim na próxima quinta-feira (23). Com apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), o município recebe a 3ª edição do CineSesc Itinerante, que traz o CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, para uma programação gratuita voltada às crianças e suas famílias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa é promovida pelo Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac – Cultura Sesc, em parceria com a Brazucah Produções, e proporciona uma experiência cultural diferenciada para crianças e famílias, unindo cinema, sustentabilidade, ciência, arte e tecnologia.
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Durante o evento serão exibidas duas sessões de curtas-metragens, além da distribuição gratuita de pipoca. O público também poderá visitar o furgão do CineSolar, que funciona como uma estação móvel voltada à difusão da cultura, da educação ambiental e da inovação. Em caso de chuva, a programação será mantida no mesmo local.
A ação integra a proposta de ampliar o acesso da população às atividades culturais, levando entretenimento de qualidade e experiências educativas para diferentes públicos, além de incentivar a ocupação dos espaços públicos por meio da cultura.
Serviço
CineSesc Itinerante – CineSolar
- Data: 23 de julho (quinta-feira)
- Horário: 18h30
- Local: Pracinha da Cultura “Sérgio Sampaio” – Rua Apóstolo Mateus, s/n, bairro Rui Pinto Bandeira
- Entrada gratuita (não é necessário retirar ingresso)
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