Cachoeiro recebe cinema itinerante gratuito para famílias

A cultura, a sustentabilidade e o cinema vão se encontrar em Cachoeiro de Itapemirim na próxima quinta-feira (23). Com apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), o município recebe a 3ª edição do CineSesc Itinerante, que traz o CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, para uma programação gratuita voltada às crianças e suas famílias.

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A iniciativa é promovida pelo Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac – Cultura Sesc, em parceria com a Brazucah Produções, e proporciona uma experiência cultural diferenciada para crianças e famílias, unindo cinema, sustentabilidade, ciência, arte e tecnologia.

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Durante o evento serão exibidas duas sessões de curtas-metragens, além da distribuição gratuita de pipoca. O público também poderá visitar o furgão do CineSolar, que funciona como uma estação móvel voltada à difusão da cultura, da educação ambiental e da inovação. Em caso de chuva, a programação será mantida no mesmo local.

A ação integra a proposta de ampliar o acesso da população às atividades culturais, levando entretenimento de qualidade e experiências educativas para diferentes públicos, além de incentivar a ocupação dos espaços públicos por meio da cultura.

Serviço

CineSesc Itinerante – CineSolar