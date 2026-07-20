Verão em pleno inverno? Entenda o que é o veranico e como ele afeta o Espírito Santo
Fenômeno ocorre quando uma área de alta pressão impede a chegada de frentes frias e mantém o tempo quente, seco e sem chuva por vários dias.
O Espírito Santo pode registrar períodos de calor intenso e baixa ocorrência de chuvas mesmo durante os meses mais frios do ano. Esse fenômeno é conhecido como veranico e costuma provocar tardes quentes, céu aberto e redução da umidade do ar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O veranico acontece quando uma área de alta pressão atmosférica impede a chegada de frentes frias e dificulta a formação de nuvens carregadas. Com isso, o tempo permanece firme por vários dias consecutivos.
Leia também: Fenaci 2026 celebra 20 anos com negócios, palestras e atrações gratuitas
Apesar do calor durante a tarde, as manhãs e madrugadas ainda podem apresentar temperaturas mais amenas. Essa variação costuma ser mais perceptível nas cidades da Região Serrana do Espírito Santo.
O fenômeno não representa uma antecipação do verão. Trata-se apenas de um intervalo temporário de tempo quente e seco durante uma estação que normalmente apresenta temperaturas mais baixas.
Calor e baixa umidade exigem atenção
Durante o veranico, a umidade relativa do ar pode cair, principalmente nas horas mais quentes do dia. O cenário favorece o ressecamento da pele e das vias respiratórias.
A recomendação é aumentar o consumo de água, evitar atividades físicas nos períodos de maior calor e usar proteção contra o sol. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios precisam de atenção especial.
O tempo seco também aumenta o risco de queimadas em áreas de vegetação. Por isso, a população deve evitar colocar fogo em terrenos, descartar cigarros acesos ou realizar qualquer ação que possa provocar incêndios.
Impactos no campo
A ausência prolongada de chuva também pode afetar a agricultura. O solo perde umidade com mais rapidez e algumas lavouras podem exigir reforço na irrigação.
O período de calor e tempo seco pode durar poucos dias ou se estender por mais de uma semana. A duração depende das condições atmosféricas e da chegada de novas frentes frias ao Estado.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726