Verão em pleno inverno? Entenda o que é o veranico e como ele afeta o Espírito Santo

O Espírito Santo pode registrar períodos de calor intenso e baixa ocorrência de chuvas mesmo durante os meses mais frios do ano. Esse fenômeno é conhecido como veranico e costuma provocar tardes quentes, céu aberto e redução da umidade do ar.

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O veranico acontece quando uma área de alta pressão atmosférica impede a chegada de frentes frias e dificulta a formação de nuvens carregadas. Com isso, o tempo permanece firme por vários dias consecutivos.

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Apesar do calor durante a tarde, as manhãs e madrugadas ainda podem apresentar temperaturas mais amenas. Essa variação costuma ser mais perceptível nas cidades da Região Serrana do Espírito Santo.

O fenômeno não representa uma antecipação do verão. Trata-se apenas de um intervalo temporário de tempo quente e seco durante uma estação que normalmente apresenta temperaturas mais baixas.

Calor e baixa umidade exigem atenção

Durante o veranico, a umidade relativa do ar pode cair, principalmente nas horas mais quentes do dia. O cenário favorece o ressecamento da pele e das vias respiratórias.

A recomendação é aumentar o consumo de água, evitar atividades físicas nos períodos de maior calor e usar proteção contra o sol. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios precisam de atenção especial.

O tempo seco também aumenta o risco de queimadas em áreas de vegetação. Por isso, a população deve evitar colocar fogo em terrenos, descartar cigarros acesos ou realizar qualquer ação que possa provocar incêndios.

Impactos no campo

A ausência prolongada de chuva também pode afetar a agricultura. O solo perde umidade com mais rapidez e algumas lavouras podem exigir reforço na irrigação.

O período de calor e tempo seco pode durar poucos dias ou se estender por mais de uma semana. A duração depende das condições atmosféricas e da chegada de novas frentes frias ao Estado.