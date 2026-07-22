Cachoeiro soma 19 mortes de motociclistas em 2026; o que está acontecendo?

Entre janeiro e julho deste ano, 19 motociclistas perderam a vida no trânsito de Cachoeiro de Itapemirim. Em pouco mais de seis meses, a sequência de acidentes com motos interrompeu histórias, deixou famílias enlutadas e ampliou o alerta no município. Somente em julho, cinco novas mortes foram registradas.

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Os dados mostram que quem circula sobre duas rodas representa mais da metade das vítimas fatais do trânsito de Cachoeiro. O cenário preocupa autoridades e reforça a necessidade de fiscalização, educação e respeito às regras de circulação.

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Dados do Observatório de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) apontam que as mortes de motociclistas aumentaram 27,3% no primeiro semestre de 2026.

Entre janeiro e junho de 2025, 11 motociclistas morreram. No mesmo período deste ano, o número subiu para 14. Ao todo, Cachoeiro registrou 27 mortes no trânsito nos primeiros seis meses de 2026. Os motociclistas representaram aproximadamente 52% das vítimas.

O número geral de mortes também aumentou. O município contabilizou 22 óbitos no trânsito no primeiro semestre de 2025. Neste ano, o total chegou a 27, uma alta de 22,7%.

A situação ficou ainda mais grave em julho. Cinco motociclistas morreram em acidentes no município. Três dessas mortes aconteceram em um intervalo de apenas quatro dias, em diferentes regiões de Cachoeiro.

Na última sexta-feira (17), o motoboy Sineone Buty, de 26 anos, morreu depois que um carro atingiu duas motocicletas na rotatória da Ilha da Luz. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Na noite de sábado (18), um motociclista de 32 anos morreu após uma colisão entre duas motos no bairro Nova Brasília. O outro condutor ficou gravemente ferido. A Polícia Civil o autuou por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool.

Na noite de segunda-feira (20), outro motociclista morreu após bater contra uma caminhonete na localidade de Soturno, no interior do município. Ele foi atingido pela própria motocicleta depois de fazer uma manobra arriscada conhecida como “grau”.

Essas mortes ocorreram após o encerramento do primeiro semestre e, por isso, ainda não aparecem no balanço oficial do período divulgado pelo Detran-ES.

Os dados de 2025 já mostravam a vulnerabilidade dos motociclistas nas ruas e rodovias de Cachoeiro. Durante todo o ano passado, o município registrou 54 mortes no trânsito. Desse total, 30 envolveram motocicletas. Isso significa que 55,6% das vítimas fatais eram motociclistas.

Os números indicam que o problema não se limita a um mês ou a uma sequência isolada de acidentes. Em 2025 e no primeiro semestre de 2026, mais da metade das mortes no trânsito de Cachoeiro envolveu motos.

Além das famílias afetadas, o cenário expõe os riscos enfrentados por trabalhadores que utilizam a motocicleta diariamente, especialmente motoboys e entregadores.

O gerente do Departamento de Educação de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro, Paulo Bento, afirmou que grande parte dos acidentes está relacionada à imprudência e ao descumprimento das regras do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo ele, o município intensificou a divulgação de vídeos, orientações e materiais educativos nas redes sociais. O departamento também mantém contato com representantes dos motoboys para organizar palestras voltadas aos profissionais de entrega e a outros motociclistas.

“Pretendemos abordar as regras de circulação e conduta, além de exibir vídeos relacionados aos acidentes. Queremos mostrar as causas, as consequências e o que poderia ter sido feito para evitar cada ocorrência”, explicou.

Entre as principais orientações estão respeitar os limites de velocidade, obedecer às regras de preferência e evitar ultrapassagens proibidas. O motociclista também não deve avançar o sinal vermelho, utilizar o celular enquanto conduz ou realizar manobras perigosas, como empinar a moto.

Paulo Bento reforçou ainda a importância do uso de capacete, luvas, jaqueta e calçados fechados. Para os profissionais que trabalham com entregas, a recomendação é planejar o percurso e os horários, sem colocar a própria vida em risco para cumprir prazos.

A Câmara Municipal realizará, no próximo dia 27, uma audiência pública para debater o aumento dos acidentes envolvendo motociclistas. A iniciativa foi proposta pelo vereador Paulinho Motoboy.

Opinião

O que se vê em Cachoeiro nos últimos dias vai além de uma sequência de acidentes. A cidade parece enfrentar uma perigosa combinação de imprudência, excesso de velocidade, desrespeito às regras e uma pressa descabida que transforma ruas e rodovias em cenários de tragédia.

Motoristas e motociclistas precisam compreender que alguns segundos de vantagem nunca justificam ultrapassagens arriscadas, manobras perigosas ou o uso de álcool antes de dirigir.

Embora cada ocorrência tenha circunstâncias próprias e dependa de investigação, o número de vidas perdidas exige uma mudança imediata de comportamento, além de mais fiscalização e ações de conscientização. No trânsito, uma decisão irresponsável pode destruir famílias inteiras.

Os dados são do Observatório de Trânsito do Detran-ES e do Departamento de Educação de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.