Câmara de Presidente Kennedy é a que mais aumentou despesas entre 2024 e 2025 no ES

A Câmara Municipal de Presidente Kennedy registrou o maior crescimento proporcional de despesas entre os 78 municípios do Espírito Santo entre 2024 e 2025, segundo dados do anuário Finanças dos Municípios Capixabas 2026, elaborado pela Aequs Consultoria. Já corrigidos pela inflação, os números mostram que os gastos da Casa de Leis kennedense saltaram 75,1% no período.

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Em valores absolutos, as despesas passaram de R$ 3,3 milhões em 2024 para R$ 5,7 milhões em 2025, colocando Presidente Kennedy no topo do ranking estadual das Câmaras Municipais que mais aumentaram gastos.

Depois de Presidente Kennedy, os maiores aumentos proporcionais foram registrados em Barra de São Francisco (50,1%), Boa Esperança (49,3%), São Gabriel da Palha (46,6%), Irupi (36,2%), Brejetuba (31,6%), Jaguaré (31,5%), São Domingos do Norte (31,4%) e Montanha (30,7%).

Na direção oposta, os municípios que apresentaram as maiores reduções nas despesas legislativas foram Vila Velha (-10%), Sooretama (-9,4%), Muniz Freire (-7,5%), Rio Novo do Sul (-5,4%) e Vila Pavão (-4,8%).

A reportagem do aquinoticias.com entrou em contato com o presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, vereador Fábio Feliciano de Oliveira (PSB), conhecido como Júnior de Gromogol, que preside a Casa no biênio 2025/2026, para solicitar um posicionamento sobre o assunto. No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno.