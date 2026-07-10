Cão morto por policial em Cachoeiro: deputada do ES denuncia caso à Corregedoria do RJ

O principal convocado para prestar esclarecimentos sobre a morte do cachorro Zeus não compareceu à oitiva realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A audiência pública aconteceu nesta sexta-feira (10), na Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, município onde o crime ocorreu no último dia 1º de julho e gerou forte comoção.

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O autor dos disparos é um policial civil do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o boletim de ocorrência, ele alegou ter atirado para cessar um suposto ataque do cão enquanto trafegava de moto com a esposa. Diante da ausência do agente de segurança na sessão, a deputada estadual e presidente da CPI de Maus-tratos aos Animais, Janete de Sá (PSB), subiu o tom e garantiu que o caso não ficará impune.

“O autor do disparo não compareceu à audiência, prejudicando o acesso a algumas informações importantes. No entanto, a tutora do animal esteve presente e trouxe esclarecimentos fundamentais. Nós vamos reunir todo esse material colhido e encaminhá-lo oficialmente para a Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro, exigindo que o órgão tome as providências cabíveis e investigue rigorosamente a conduta desse agente”, afirmou categoricamente a deputada Janete de Sá.

A parlamentar relembrou o perigo iminente da ação do policial, que efetuou disparos com arma de fogo em via pública, perto de uma unidade de ensino. “Trata-se de um disparo executado por um agente de segurança em plena rua, próximo a uma escola, colocando em risco a vida de crianças e adultos. O nosso objetivo é garantir que a justiça seja feita em favor da população e trazer soluções concretas para Cachoeiro de Itapemirim”, completou.

A ausência do acusado e a condução dos trabalhos pela CPI mobilizaram o apoio do legislativo local. O vereador Ramon Silveira fez questão de destacar a importância da presença da deputada no município. “Agradecemos a vinda da deputada Janete de Sá a Cachoeiro, junto ao vereador Sandro. Na nossa Casa de Leis, temos parlamentares muito dedicados à causa animal, como os vereadores Vitor Azevedo, Paulinho Careca e Creone. A vinda da CPI é essencial para trazer respostas e punição”, disse Silveira.

Com o não comparecimento do policial, as provas coletadas pela comissão e o depoimento da tutora, que apontou que o cão corria atrás de veículos apenas como uma “brincadeira” costumeira, foram enviados diretamente às autoridades fluminenses para a abertura de processo administrativo e criminal.