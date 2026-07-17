Casagrande lidera pesquisa estimulada ao Senado; Contarato aparece à frente na espontânea

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) segue na liderança da disputa por uma das vagas ao Senado Federal nas Eleições 2026, segundo a pesquisa Quaest, encomendada por A Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (16).

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O levantamento mostra que Casagrande ocupa a primeira colocação em todos os quatro cenários estimulados, modalidade em que os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos possíveis candidatos.

No cenário mais amplo, com 12 pré-candidatos ao Senado, Casagrande registra 24% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece outro ex-governador, Paulo Hartung (PSD), com 11%. O deputado estadual Sergio Meneguelli (PSD) ocupa a terceira posição, com 9%, em empate técnico com Hartung dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Na sequência, a ex-senadora Rose de Freitas (MDB) soma 7% das intenções de voto, também em empate técnico com Meneguelli e com o senador Fabiano Contarato (PT), que aparece com 6%.

Já na pesquisa espontânea, em que os eleitores respondem sem acesso à lista de candidatos, o senador Fabiano Contarato aparece na primeira colocação entre os nomes lembrados. O parlamentar foi citado por 6% dos entrevistados, enquanto Casagrande recebeu 5% das menções.

O estudo, no entanto, revela um elevado índice de indefinição do eleitorado: 70% dos entrevistados afirmaram ainda não saber em quem votar ou não citaram nenhum nome, considerando as duas vagas em disputa.

Na sequência da pesquisa espontânea, o senador Magno Malta (PL) aparece com 3% das citações. Marcos do Val (Avante), Evair de Melo (Republicanos) e Maguinha Malta (PL) registram 2% cada. Carlos Manato e Sergio Meneguelli foram lembrados por 1% dos entrevistados.

Já Paulo Hartung e Rose de Freitas foram citados, mas não alcançaram 1% das intenções de voto. Os votos em branco, nulos e os eleitores que afirmaram não votar em nenhum dos nomes somam 4% do total.