Casal é detido com moto furtada e drogas em Vitória

Um casal foi detido após chegar à Enseada do Suá, em Vitória, com uma motocicleta furtada em Vila Velha. A ocorrência aconteceu por volta das 22h de quinta-feira (9) e também terminou com a apreensão de drogas.

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A Central Integrada de Operações e Monitoramento identificou o veículo circulando pela região. A motocicleta havia sido furtada na manhã do mesmo dia.

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A Guarda Civil Municipal recebeu a informação de que um homem conduzia a moto com uma mulher na garupa. O veículo foi estacionado em uma rua atrás de um shopping da Enseada do Suá.

Durante as buscas, os agentes encontraram os jovens, de 21 e 22 anos, sentados em um banco sob a Terceira Ponte, perto do local onde deixaram a motocicleta.

“Abordamos o casal e o homem nos relatou que havia comprado a motocicleta de forma informal com um terceiro não identificado, configurando, em tese, o crime de receptação. Durante busca pessoal, descobrimos uma quantidade de drogas em posse dos dois, sendo dez gramas de maconha e três buchas de haxixe paquistanês”, relatou o inspetor Resende.

Os guardas também verificaram que a mulher utilizava tornozeleira eletrônica e cumpria medidas relacionadas a uma condenação por tráfico de drogas. A Justiça determinava que ela permanecesse em casa após as 22h.

“Ela estava em via pública, em desacordo com a determinação legal e, além disso, não portava consigo o alvará de soltura, documento de porte obrigatório para a comprovação regular de sua condição penal perante as autoridades policiais”, afirmou o inspetor.

A Guarda encaminhou o casal e as drogas à Delegacia Regional de Vitória. A motocicleta foi levada para um pátio credenciado do Detran-ES, onde poderá ser recuperada pelo proprietário.

Segundo a Guarda Municipal, o homem possui registros anteriores por receptação, tráfico de drogas, direção perigosa e lesão corporal relacionada à Lei Maria da Penha. A mulher tem passagens por tráfico de drogas e desacato.