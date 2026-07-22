Catedral de São Pedro inicia obra preventiva no telhado em Cachoeiro

A Catedral de São Pedro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, iniciou na última segunda-feira (20), uma intervenção no telhado do templo. Os trabalhos envolvem uma grande equipe e representam a primeira etapa de um projeto mais amplo de preparação da Catedral para futuras intervenções de adequação litúrgica.

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A obra começou após uma avaliação técnica realizada por profissionais responsáveis pelo acompanhamento dos serviços. A vistoria identificou alguns pontos específicos do madeiramento que necessitavam de substituição e reforço. A iniciativa tem caráter preventivo e busca preservar a estrutura do templo, antecipando possíveis problemas e garantindo maior segurança para a edificação.

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Segundo o pároco da Catedral, padre Bruno Sá Rangel, a maior parte do telhado apresenta boas condições de conservação, mas algumas peças antigas precisavam ser substituídas.

“Nosso engenheiro, que é o responsável pela obra, detectou algumas situações, algumas peças, pouquíssimas, que precisavam ser substituídas no madeiramento. São peças muito antigas que poderiam vir a gerar algum tipo de problema na estrutura. Antes que isso acontecesse, nós resolvemos fazer essa intervenção e reforçar ainda mais a parte estrutural do madeiramento do nosso telhado.”

Intervenção no telhado na Catedral São Pedro

A intervenção não prevê a substituição completa das telhas. O material existente será preservado e somente aquelas que apresentarem trincas ou rachaduras serão trocadas. Os serviços também contemplam reparos em pontos que apresentavam infiltrações, além de intervenções na estrutura de madeira e em elementos relacionados ao escoamento da água.

A previsão é de que esta etapa seja concluída em um período entre 30 e 60 dias. O cronograma, porém, dependerá das condições climáticas, já que a ocorrência de chuvas pode exigir a paralisação temporária dos trabalhos para garantir a segurança da equipe e a execução adequada dos serviços.

Mesmo durante a intervenção, a Catedral de São Pedro permanece aberta e em pleno funcionamento. As celebrações e os demais ofícios litúrgicos continuam sendo realizados normalmente no templo.

Os custos da obra são assumidos pela própria Paróquia de São Pedro, por meio de recursos provenientes do dízimo, das ofertas e da colaboração dos fiéis. A Catedral não é tombada e, portanto, não conta com recursos públicos destinados especificamente à preservação de um patrimônio tombado.

Investimento

Para a execução dos trabalhos, foi considerada uma área de aproximadamente 357 metros quadrados de telhado, com um custo estimado em R$ 840 por metro quadrado. Diante do investimento necessário, a comunidade paroquial mantém uma campanha de arrecadação para garantir o andamento da intervenção.

As doações podem ser realizadas pela chave Pix [email protected]. Também é possível contribuir por meio dos QR Codes disponíveis nas entradas principal e laterais da Catedral ou buscar informações diretamente na Secretaria Paroquial.

De acordo com padre Bruno, neste momento, os recursos arrecadados estão sendo concentrados na conclusão da intervenção estrutural. Por isso, ainda não há uma previsão para o início da próxima fase do projeto de adequação litúrgica.

“A segunda etapa a gente ainda não tem previsão, porque, além do telhado, havia pequenas fissuras nas telhas que estavam causando infiltrações na igreja e na calha. Então, vamos fazer todo esse reparo. Não adianta a gente fazer uma parte mais estética se a parte estrutural ainda necessitava de algum tipo de intervenção.”

Serviço

Campanha para a intervenção no telhado da Catedral de São Pedro

Doações via Pix: [email protected]

Outras formas de contribuição: QR Codes disponíveis nas entradas principal e laterais da Catedral ou diretamente na Secretaria Paroquial.

Secretaria Paroquial:

Segunda a sexta-feira: 7h às 18h

Sábados: 7h às 12h

Telefone: (28) 3526-0137

E-mails: [email protected] | [email protected]