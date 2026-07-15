Chef capixaba é eleito o melhor padeiro do mundo

O Espírito Santo acaba de alcançar um feito histórico na panificação mundial. O chef padeiro João Carlos Butske, de Nova Venécia, foi eleito o UIBC World Baker of the Year 2026, maior reconhecimento internacional concedido a um profissional da panificação. A premiação foi anunciada nesta segunda-feira (14), em Singapura, durante evento promovido pela União Internacional de Padeiros e Confeiteiros (UIBC).

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João se tornou o segundo brasileiro a conquistar o prêmio — antes dele, o paulista Rogério Shimura foi eleito em 2019. O título coroa uma trajetória marcada pela busca constante por conhecimento, inovação e excelência na produção artesanal. Ao longo dos últimos anos, o padeiro participou de diversas iniciativas de capacitação e desenvolvimento empresarial promovidas pelo Sebrae/ES, que acompanhou sua evolução profissional e contribuiu para sua preparação para competir em alto nível no cenário internacional.

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Logo após receber o prêmio, João compartilhou a emoção da conquista em suas redes sociais e agradeceu o apoio recebido. “Melhor padeiro do ano! Obrigado a cada um que acompanhou, torceu e acreditou. Vocês fazem parte dessa conquista. Representar o Brasil e o Espírito Santo no maior palco da panificação mundial é algo que vou carregar para sempre no coração”.

Ana Karla Macabu, que é gerente de Competitividade do Sebrae/ES, salienta que a conquista de João Carlos como melhor padeiro do mundo reforça que é possível alcançar reconhecimento internacional quando se investe em capacitação e qualificação. “João é velho conhecido do Sebrae/ES, fez diversos cursos, fez também o Empretec, e esse resultado reafirma nossa missão de desenvolver pessoas e negócios capazes de transformar talento em competitividade, valorizar os produtos e a identidade regional”.

A indicação de João Butske ao prêmio foi feita pela Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), que destacou sua dedicação, talento e contribuição para o fortalecimento da panificação brasileira. O reconhecimento internacional demonstra o potencial dos empreendedores capixabas para competir nos mercados mais exigentes quando investem em qualificação, inovação e gestão.

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