Frente fria muda o tempo e pode trazer chuva ao Espírito Santo

O Espírito Santo (ES) pode registrar mudança no tempo com a chegada de uma frente fria na próxima segunda-feira (13). O sistema avança pelo Sudeste neste fim de semana depois de passar pelo centro-sul do Brasil e por São Paulo.

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Segundo a Climatempo, a previsão indica possibilidade de chuva em áreas capixabas. As pancadas podem ocorrer com intensidade pontualmente moderada, embora a frente fria chegue ao Estado de forma mais desorganizada e enfraquecida.

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A mudança no tempo deve ser menos intensa do que a esperada para São Paulo, onde o sistema começa a provocar instabilidades antes de seguir para Minas Gerais e Espírito Santo.

Em território mineiro, a chuva pode atingir Belo Horizonte e municípios das regiões central e leste. No Espírito Santo, a influência da frente fria será mais limitada, mas pode favorecer o retorno das precipitações.

Antes de alcançar o Sudeste, o sistema provoca instabilidades no sul de Mato Grosso do Sul, principalmente em áreas próximas à fronteira com o Paraguai.

No Rio de Janeiro, a maior parte do fim de semana ainda deve ter tempo seco, com pouca influência direta da frente fria.