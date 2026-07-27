Chove nesta segunda-feira? Veja a previsão para o Espírito Santo
Ventos costeiros aumentam a nebulosidade no início do dia, mas o tempo permanece estável e as temperaturas sobem em todas as regiões capixabas.
A segunda-feira (27) começa com muitas nuvens em todo o Espírito Santo. Apesar da maior nebulosidade, não há previsão de chuva nas regiões capixabas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o Incaper, os ventos costeiros transportam umidade do mar em direção ao continente. Essa circulação favorece a formação de nuvens no começo do dia.
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As temperaturas apresentam uma pequena elevação em todas as regiões do Espírito Santo nesta segunda-feira.
Mesmo com o céu mais fechado nas primeiras horas, o tempo permanece estável durante o dia. Não há indicação de chuva para a Grande Vitória, as regiões Sul, Serrana, Norte, Noroeste e Nordeste.
A condição representa uma mudança em relação ao domingo, quando a umidade deixada pela frente fria ainda favorecia chuva rápida em pontos da metade sul capixaba.
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