Chuva forte, ventos e granizo colocam 16 cidades do Sul do ES em alerta; confira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestades para 16 cidades do Sul do Espírito Santo neste sábado (25).

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Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido das 9h às 23h59, e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

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O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades em alerta para tempestades: