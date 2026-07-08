Chuva nesta quarta? Frente fria muda o tempo no ES, veja previsão completa

Uma rápida frente fria passa pelo mar nesta quarta-feira (8) e provoca mudanças no tempo em algumas regiões do Espírito Santo. O fenômeno favorece a ocorrência de chuva fraca em alguns momentos do dia, principalmente no litoral capixaba.

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Nas áreas afastadas da costa, o céu permanece nublado, mas não há previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais na região Norte do estado.

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Previsão para a Grande Vitória

Na Grande Vitória, o tempo terá aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos do dia. A temperatura varia entre 18 °C e 28 °C. Em Vitória, os termômetros também ficam entre 18 °C e 28 °C.

Região Sul terá chuva no litoral

Na Região Sul, o aumento de nuvens acompanha a previsão de chuva rápida em alguns momentos no litoral. Nas demais áreas, o tempo permanece sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima fica em 17 °C e a máxima chega a 29 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros variam entre 14 °C e 25 °C.

Serra segue com tempo nublado

Na Região Serrana, o céu permanece nublado durante o dia, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 16 °C e 25 °C. Nas áreas altas, a mínima chega a 14 °C e a máxima fica em 23 °C.

Norte do ES terá temperaturas mais altas

Na Região Norte, o tempo fica nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 18 °C, enquanto a máxima pode alcançar 31 °C.

Noroeste terá até 30 °C

Na Região Noroeste, o céu também permanece nublado e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 17 °C e 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 16 °C e a máxima chega a 28 °C.

Nordeste tem chance de chuva no litoral

Na Região Nordeste, o aumento de nuvens traz possibilidade de chuva rápida em alguns momentos no litoral. Nas demais áreas, não há previsão de precipitação. A temperatura mínima será de 18 °C e a máxima chega a 30 °C.