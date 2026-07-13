Cidades do Sul do ES podem registrar 7°C após chegada de massa de ar frio

Uma massa de ar frio que atua sobre o Espírito Santo deve intensificar a queda das temperaturas nos próximos dias. Em algumas cidades das regiões Serrana e do Caparaó, os termômetros podem registrar mínimas abaixo dos 10 °C.

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A menor temperatura está prevista para Divino de São Lourenço, no Sul do estado. O município pode marcar 7 °C na quarta-feira (15).

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Em Venda Nova do Imigrante e Ibitirama, a previsão indica mínimas de 9 °C na terça-feira (14) e de 8 °C na quarta-feira. Santa Teresa pode registrar 10 °C e 9 °C, respectivamente, nos mesmos dois dias.

Em Domingos Martins, os termômetros também devem cair. A mínima prevista para quarta-feira é de 9 °C.

A previsão do Incaper aponta temperaturas mais baixas especialmente nas áreas elevadas das regiões Sul e Serrana. Também há possibilidade de chuva rápida no litoral durante a manhã de quarta-feira, com abertura de nuvens ao longo do dia.

Litoral sob alerta para ventos costeiros

Além do frio, parte do litoral capixaba está sob aviso de perigo potencial para ventos costeiros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a intensificação dos ventos pode movimentar areia e atingir construções situadas na orla.

O alerta começou às 8h41 desta segunda-feira (13) e permanece válido até as 23h59. Moradores, comerciantes e pessoas que circulam pelas praias devem acompanhar as atualizações meteorológicas.