Inmet emite alerta para ventos costeiros no Espírito Santo
Aviso de perigo potencial vale até as 23h59 desta segunda-feira (13) e aponta risco de movimentação de areia sobre construções na orla.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ventos costeiros em parte do litoral do Espírito Santo. O aviso começou às 8h41 desta segunda-feira (13) e permanece válido até as 23h59.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o órgão, há previsão de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas. A força do vento pode provocar o deslocamento de dunas e o acúmulo de areia sobre construções localizadas na orla.
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O aviso está classificado na cor amarela, que representa perigo potencial. Além do Espírito Santo, áreas litorâneas do Rio de Janeiro e de São Paulo também estão incluídas em alertas relacionados aos ventos costeiros.
Moradores, comerciantes, pescadores e pessoas que circulam pelas praias devem acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia. O alerta poderá ser atualizado, ampliado ou encerrado pelo Inmet conforme as condições do tempo.
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