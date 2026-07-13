Inmet emite alerta para ventos costeiros no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ventos costeiros em parte do litoral do Espírito Santo. O aviso começou às 8h41 desta segunda-feira (13) e permanece válido até as 23h59.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o órgão, há previsão de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas. A força do vento pode provocar o deslocamento de dunas e o acúmulo de areia sobre construções localizadas na orla.

Leia mais: Sul do ES entra em alerta para temporais com risco de granizo

O aviso está classificado na cor amarela, que representa perigo potencial. Além do Espírito Santo, áreas litorâneas do Rio de Janeiro e de São Paulo também estão incluídas em alertas relacionados aos ventos costeiros.

Moradores, comerciantes, pescadores e pessoas que circulam pelas praias devem acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia. O alerta poderá ser atualizado, ampliado ou encerrado pelo Inmet conforme as condições do tempo.