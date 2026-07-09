Cinema: “A Morte do Demônio: Em Chamas” aposta em horror familiar
A história acompanha uma mulher que tenta recomeçar após a morte do marido.
O terror ganha espaço nas salas de cinema com A Morte do Demônio: Em Chamas, filme dirigido por Sébastien Vanicek. A produção aposta em uma trama marcada por luto, tensão familiar e descobertas assustadoras.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A história acompanha uma mulher que tenta recomeçar após a morte do marido. Em busca de refúgio, ela vai para a casa dos sogros. O que parecia ser um momento de acolhimento, paz e consolo logo muda de rumo.,
Leia também: Minions & Monstros leva James à Era de Ouro do cinema
Aos poucos, a personagem percebe que há algo sombrio por trás daquela família. Ela descobre que os sogros podem se transformar em divindades horripilantes. A situação fica ainda mais assustadora quando ela entende que os votos matrimoniais feitos em vida continuam válidos por toda a eternidade.
Com essa premissa, A Morte do Demônio: Em Chamas mira o público que gosta de histórias de horror psicológico, clima sombrio e conflitos familiares levados ao extremo.
Em Cachoeiro de Itapemirim, quem pretende ir ao cinema também encontra variedade de outros filmes em cartaz. As salas oferecem produções de diferentes gêneros e horários, ampliando as opções para o público ao longo da semana.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Minions & Monstros (2D)
- Sábado a quarta – 14h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 17h | 19h (DUBLADO)
Supergirl (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Moana (2D)
- Sábado a quarta – 14h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)
Toy Story 5 (2D)
- Todos os dias – 16h40 (DUBLADO)
Todo Mundo em Pânico 6 (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 03
Toy Story 5
- Sábado a quarta – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 3D)
Moana (3D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO)
Dia D (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 04
Mestres do Universo (2D)
- Sábado a quarta – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
A Morte do Demônio: Em Chamas (2D)
- De quinta a quarta – 18h | 20h15 (DUBLADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Moana (2D)
- Todos os dias – 18h50 (DUBLADO)
- Sábado e domingo – 14h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Minions & Monstros (2D)
- Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Supergirl (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 15,00
Sala 02
Toy Story 5
- Todos os dias – 16h10 | 18h20 (DUBLADO – 3D)
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
Todo Mundo Em Pânico 6 (2D)
- Todos os dias – 20h40 (DUBLADO) – PREÇO UNICO R$ 15,00
Sala 03
Minions & Monstros
- Todos os dias – 18h40 (DUBLADO – 3D)
- Sábado e domingo – 14h20 (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
Moana (3D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO)
A Morte do Demônio: Em Chamas (2D)
- De quinta a quarta – 20h50 (DUBLADO)
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726