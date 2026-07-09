Cinema: “A Morte do Demônio: Em Chamas” aposta em horror familiar

O terror ganha espaço nas salas de cinema com A Morte do Demônio: Em Chamas, filme dirigido por Sébastien Vanicek. A produção aposta em uma trama marcada por luto, tensão familiar e descobertas assustadoras.

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A história acompanha uma mulher que tenta recomeçar após a morte do marido. Em busca de refúgio, ela vai para a casa dos sogros. O que parecia ser um momento de acolhimento, paz e consolo logo muda de rumo.,

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Aos poucos, a personagem percebe que há algo sombrio por trás daquela família. Ela descobre que os sogros podem se transformar em divindades horripilantes. A situação fica ainda mais assustadora quando ela entende que os votos matrimoniais feitos em vida continuam válidos por toda a eternidade.

Com essa premissa, A Morte do Demônio: Em Chamas mira o público que gosta de histórias de horror psicológico, clima sombrio e conflitos familiares levados ao extremo.

Em Cachoeiro de Itapemirim, quem pretende ir ao cinema também encontra variedade de outros filmes em cartaz. As salas oferecem produções de diferentes gêneros e horários, ampliando as opções para o público ao longo da semana.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Minions & Monstros (2D)

Sábado a quarta – 14h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 17h | 19h (DUBLADO)

Supergirl (2D)

Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Moana (2D)

Sábado a quarta – 14h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)

Toy Story 5 (2D)

Todos os dias – 16h40 (DUBLADO)

Todo Mundo em Pânico 6 (2D)

Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

Toy Story 5

Sábado a quarta – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 3D)

Moana (3D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO)

Dia D (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 04

Mestres do Universo (2D)

Sábado a quarta – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

A Morte do Demônio: Em Chamas (2D)

De quinta a quarta – 18h | 20h15 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Moana (2D)

Todos os dias – 18h50 (DUBLADO)

Sábado e domingo – 14h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Minions & Monstros (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Supergirl (2D)

Todos os dias – 21h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 15,00

Sala 02

Toy Story 5

Todos os dias – 16h10 | 18h20 (DUBLADO – 3D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todo Mundo Em Pânico 6 (2D)

Todos os dias – 20h40 (DUBLADO) – PREÇO UNICO R$ 15,00

Sala 03

Minions & Monstros

Todos os dias – 18h40 (DUBLADO – 3D)

Sábado e domingo – 14h20 (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Moana (3D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO)

A Morte do Demônio: Em Chamas (2D)