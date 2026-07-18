Como fica a previsão do tempo no Espírito Santo neste sábado (18)

A umidade marítima favorece a formação de nuvens neste sábado (18) no Espírito Santo. O fenômeno pode provocar chuva rápida e fraca em alguns momentos do dia nas áreas litorâneas. Nas demais regiões capixabas, o sol aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva para as áreas afastadas do litoral.

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Grande Vitória e Região Sul

Na Grande Vitória, a chuva pode ocorrer de forma rápida e fraca ao longo do dia. As temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C. Em Vitória, os termômetros também registram mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

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Na Região Sul, a previsão indica chuva rápida no litoral. As demais áreas terão tempo firme. Nas cidades menos elevadas, as temperaturas ficam entre 16 °C e 26 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam de 14 °C a 25 °C.

Regiões Serrana e Norte

A Região Serrana terá sol entre nuvens e não deve registrar chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 16 °C e a máxima chegará aos 27 °C. Nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 15 °C e 25 °C.

Na Região Norte, o sol aparece entre nuvens durante o sábado. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 18 °C, enquanto a máxima pode alcançar 29 °C.

As demais regiões

O tempo também permanece firme na Região Noroeste. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 18 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 16 °C e a máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, pode chover rapidamente nas cidades do litoral. As demais áreas da região terão sol entre nuvens e não devem registrar chuva. As temperaturas variam entre 17 °C e 29 °C.