Defesa Civil emite alerta amarelo para ventos fortes no Espírito Santo; veja as áreas afetadas
Aviso amarelo segue válido até a noite desta quarta-feira (22) e aponta risco de quedas de árvores, falta de energia e destelhamentos.
A Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para o risco de ventos costeiros intensos no Litoral Sul do Espírito Santo e na Grande Vitória. O aviso segue válido até a noite desta quarta-feira (22).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o órgão, as rajadas podem provocar quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e destelhamentos de imóveis.
Leia também: VÍDEO | “Furacão?” Fenômeno climático assusta moradores de Cachoeiro
A Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção durante o período do alerta. A recomendação é evitar a proximidade de árvores, estruturas metálicas e placas de publicidade enquanto houver ventos fortes.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726