Defesa Civil emite alerta amarelo para ventos fortes no Espírito Santo; veja as áreas afetadas

A Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para o risco de ventos costeiros intensos no Litoral Sul do Espírito Santo e na Grande Vitória. O aviso segue válido até a noite desta quarta-feira (22).

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Segundo o órgão, as rajadas podem provocar quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e destelhamentos de imóveis.

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A Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção durante o período do alerta. A recomendação é evitar a proximidade de árvores, estruturas metálicas e placas de publicidade enquanto houver ventos fortes.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.